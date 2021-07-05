Demokrat Parti Ordu Milletvekili Enginyurt'tan "enflasyon" tepkisi: Be Allah'tan korkmazlar!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilerin altı aylık maaş zammına tepki göstererek, "“Ne demek istiyorsunuz anlaşıldı: ‘Porsiyonu azalt’ diyorsunuz. Yani, ‘aç kal’ diyorsunuz. Bu millet en kısa zamanda, ilk seçimde sizin porsiyonlarınızı azaltacak ve sizi geldiğiniz gibi gönderecek” dedi.

Enflasyon haziran ayında aylık yüzde 1.94 arttı, yıllık artış ise 17.53 oldu. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin altı aylık maaş zammı netleşti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

TÜİK'e ve hükümete, açıklanan rakamlar üzerinden tepki gösteren Enginyurt, sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bir video paylaştı. “Pinokyo” benzetmesinde bulunduğu TÜİK'in açıkladığı yüzde 17.53'lük enflasyonu eleştiren Enginyurt, “Gerçek böyle mi? Markete girdiğinizde, bakkala uğradığınızda enflasyonun yüzde 40 olduğunu, matematikçi olmaya gerek yok, araştırmacı olmaya gerek yok, gözünüzle görüyorsunuz. Yüzde 17 açıklandı ya; işçiye yüzde 8, memura yüzde 5 zam yaptılar. Be Allah'tan korkmazlar! Daha ayın 1'inde elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, LPG'ye yüzde 16 zam yaptınız” şeklinde konuştu.

"Bu millet sizi ilk seçimde geldiğiniz gibi gönderecek"

Her ürüne yüzde 20 zam yapıldığını söyleyen Enginyurt, “Demirin kilosu 3.5 liradan 8 liraya çıkmış, yemin kilosu 75 liradan 180 liraya çıkmış; siz tutmuşsunuz, dalga geçer gibi işçi emeklisine yüzde 8, memur emeklisine yüzde 5… Ne demek istiyorsunuz anlaşıldı: ‘Porsiyonu azalt' diyorsunuz. Yani, ‘aç kal' diyorsunuz. Bu millet en kısa zamanda, ilk seçimde sizin porsiyonlarınızı azaltacak ve sizi geldiğiniz gibi gönderecek” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

TIKLAYIN: Haziran Enflasyonu yıllık yüzde 17,53'le beklentilerin üzerinde gerçekleşti