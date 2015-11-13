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Sağlık

Türkiye kalori listesinde ilk üçte

Türkiye’nin listenin üst sıralarında yer almasının en önemli nedeninin unlu ve etli mamulleri fazla yenmesinden kaynaklandığı belirtildi

13 Kasım 2015 11:06

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan kişilerin ortalama günlük kalorilerinin ortaya çıkarıldığı araştırmada, Türkiye dünya kalori listesinde üçüncü sırada yer aldı.

OECD, yaptığı geniş kapsamlı araştırmayla dünyanın kalori haritasını belirledi. Kalori araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. OECD’ye bağlı 39 ülkelerde yapılan araştırmada Belçika günlük 3 bin 793 kalori değeriyle listenin birinci sırasında yer alırken, ikinci sırayı 3 bin 784 günlük kalori ortalamasıyla Avusturya ve üçüncülüğü ise 3 bin 680 günlük kalori ortalamasıyla Türkiye aldı.

Türkiye’yi, 3 bin 639 kalori ile ABD, 3 bin 619 kalori ile İsrail takip etti. 2 bin 777 kalori ile Endonezya 37’inci, 2 bin 719 kalori ile 38. sırada Japonya ve 2 bin 459 kalori ile 39.sırada Hindistan yer aldı.

Belçika’nın kalori yüksekliğinin beyaz çikolata yemekten kaynaklandığını belirtilirken, Avusturya’da günlük yenilen Wiener şnitzel ve ardından yenilen tatlılardan dolayı kalori fazlalığı olduğu tespit edildi. Türkiye’de kalori fazlalığını ortaya çıkaran en önemli faktörün unlu ve etli mamulleri fazla yenmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

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