Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Parlamentoda aynı seçilmişlik şemsiyesi altında görev yapan bir kadın milletvekiline kimse edepsiz diyemez

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmada AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e "Edepsizlik yapma!" ifadesi kullanmasına tepki gösterdi.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Parlamentoda aynı seçilmişlik şemsiyesi altında görev yapan bir kadın milletvekiline kimse edepsiz diyemez .Kadın erkek eşitsizliğinin ,kadın cinayetlerinin sebebidir bu zihniyet.Herkes haddini bilecek" denildi.

TIKLAYIN | AKP'li İsmail Bilen'den TİP'li Sera Kadıgil'e: Edepsizlik yapma!