AKP'li İsmail Bilen'den TİP'li Sera Kadıgil'e: Edepsizlik yapma!

T24 Haber Merkezi

Komisyon'dan geçen AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmada AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önce bir çiftçiye "Ananı da al git" dediğini hatırlatması üzerine TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e "Edepsizlik yapma" dedi.

AKP ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yaklaşık 17 saatlik mesainin ardından kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda dün saat 15.00’da başlayan görüşmeler bu sabah 07:38’de sona erdi. Kamuoyunda çokça tartışılan yeni seçim yasası Komisyon’da da gergin anların yaşanmasına neden oldu.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, söz konusu seçim yasasının "yangından mal kaçırır gibi çıkartılmaya çalışıldığını" söyledi. Kadıgil, düzenlemeyi "AKP’nin kazanamayacağını anladığı seçimi gasp etmesinin yeni bir formülü olarak" nitelendirdi.

Halkın derdinin seçim değil açlık ve yoksulluk olduğunu belirten Kadıgil "Eti, sütü, meyveyi falan geçtim, 3 öğün simit yiyemeyen asgari ücretliyle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Efendim, niye ayçiçeği yağını Ukrayna'dan, buğdayı biz Rusya'dan alıyoruz, bunu konuşmuyoruz; bu ülkenin çocukları niye harıl harıl yurt dışına çıkıyor, biz bunu konuşmuyoruz; 2, 3 bin lira aylıkla hayatta kalmaya çalışan emekliler var. AKP iktidarı bir çekirge sürüsü gibi geçti bu ülkenin üzerinden. Biz bunu konuşmuyoruz ama seçim zamanı geldiğinde sofrasından, cebinden, çoluğunun çocuğunun geleceğinden çalıp sadakaya mahkûm ettiğinin milyonlarca insanı yine din diye, Allah diye, kitap diye, millet diye bayrak diye uyuturuz sanıyorsunuz; uyutamadığınızda da oyuna seçim mühendisliğiyle müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten ben bunu utanç verici buluyorum" diye konuştu.

"'Öyle bir patırdı kopartırız ki millet boş midesinin gurultusunu duymaz'! diyorsunuz"

"AKP’nin bütün çırpınışına rağmen seçimi kaybedeceğini" savunan Kadıgil, sözlerini “Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki insanlar yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. O yüzden ister şimdi 40 takla atın ister 40 kez seçim yasasını değiştirin gidecekseniz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"'Anadı da al git' diyen genel başkanınıza üslup dersi verin"

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil’in sözlerine "Temiz bir dil kullanın" ifadeleriyle karşı çıkarken Kadıgil, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıl önce bir çiftçiye “Ananı da al git” dediğini hatırlattı.

Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Önce gidip 'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.

AKP'li Bilen, Kadıgil'e "edepsizlik yapma" dedi!

AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Erdoğan’ın üslubunu hatırlatan Kadıgil’e “edepsizlik yapma “demesi üzerine tartışma büyüdü.

AKP’liler ve TİP Sözcüsü Kadıgil arasında yaşanan tartışma tutanaklara şu şekilde yansıdı:

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz.

İsmail Bilen - Üslubu lisan aynıyla insan.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Bana üslup dersi verecek son insansınız gerçekten.

İsmail Bilen - Hadi oradan!

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, "Ananı da al git." diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi.

İsmail Bilen - Hadi oradan, hadi! Edepsizlik yapma.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Edepsizlik yapan sensin.

İsmail Bilen - Hadi oradan, hadi!

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Sen bana "Edepsiz." diyemezsin, haddini bil!

Turan Aydoğan - Sayın Başkan, bu nasıl olay ya? Bir kadına nasıl "Edepsiz." diyor bu? Ayıptır ya!

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Haddini bil!

İsmail Bilen - Saygılı ol!

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Saygılı olmamı istiyorsan, sen önce saygıdeğer bir insan olmayı bileceksin.

Başkan Yusuf Beyazıt - Yalnız, lütfen, sakin...

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Sen kimsin, benimle böyle konuşuyorsun!

İsmail Bilen - Sen kimsin bana hakaret ediyorsun ya!

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri...

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Ben sana etmiyorum, sen bana ediyorsun, sensin saygısızlık yapan.

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Turan Aydoğan - Sayın Başkan, bu nedir? Bu nedir, bu?

İsmail Bilen - Seni temiz bir dille konuşmaya davet ettim.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Ben de seni doğru düzgün bir Meclis çalışması yapmaya davet ettim...

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri, lütfen...

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - ...ben de seni bu ülkenin dertlerini konuşmaya davet ediyorum.

Alpay Antmen - Bir kadınla böyle konuşamaz.

Turan Aydoğan - Sen bir kadınla nasıl böyle konuşursun? (Gürültüler)

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - "Edepsiz"miş, sensin edepsiz!

Alpay Antmen (Mersin) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok.

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri, Sayın Antmen, Alpay Bey, lütfen...

Suzan Şahin - Böyle bir saatte bunu yaparsanız böyle bir gerginlik olur, insanca bir çalışma saati ayarlayın.

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri...

Turan Aydoğan - Sayın Başkan, özür dilemesi lazım, özür.

Alpay Antmen - Yarın sabah 09'00'da başlayın. Niye sabaha kadar?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Hiç!

Alpay Antmen - Neden? Nereden emir aldınız?

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Sanıyorsunuz ki konuşmayacağız, tartışmayacağız ya!

Ali Özkaya - Ya, bu ne biçim söz ya? Ne biçim söz o? Ne demek o? Ne demek "Emir." Ya, kimden emir alacağız, kimden emir alacağız? Ayıp bir şey ya!

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri...

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Çok mu acil ya?

Suzan Şahin - Bu çalışma yöntemi insani mi? İnsani mi bu çalışma yöntemi?

Rafet Zeybek - Böyle bir usul yok Sayın Başkan, milletvekili konuşacak, derdini anlatacak.

İsmail Bilen - Hakaret edemezsin bize.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Hakaret etmiyorum ben. hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

Ali Özkaya - Yahu, ediyorsun, ediyorsun.

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın milletvekilleri...

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

Turan Aydoğan - Hakareti sen ettin, "Edepsiz." dedin bir kadına.

İsmail Bilen - Senin hakaretlerine cevap vermeyeceğim.

Turan Aydoğan - Bir kadına "Edepsiz" dedin sen, "Edepsiz."

Aysu Bankoğlu - Hakaret eden sizsiniz.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Yüreğin varsa cevap ver bana. Sen bana "Edepsiz." dedin, hakareti sen ediyorsun.

Recep Özel - Ya, canlı yayın yapınca orda artistlik yapma ya; canlı yayın yapıyorsun, oradan konuşuyorsun.

Turan Aydoğan - Yakışıyor mu size bir kadına "Edepsiz." demek.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Yayın yapmıyorum, video çekiyorum ki ne işler karıştırdığınızı halk görsün.

Başkan Yusuf Beyazıt - Sayın Mustafa Tuncer'e söz veriyorum.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Ayrıca, bu yayını yapmak zorunda kalan ben değilim; bunu şuradan siz yayınlamak zorundasınız. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, yasama mı yapıyorsunuz ya?