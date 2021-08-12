Türkiye, K-Pop hakkında en çok tweet atan ülkeler arasında

Twitter'ın açıkladığı veriler göre, Türkiye K-Pop hakkında en çok tweet atan 15 ülke içinde yer aldı.

Güney Kore müziği K-Pop, yükselişini sürdürüyor. K-Pop türündeki şarkılar dinlenme rekoru, K-Pop sanatçıları ise takipçi rekoru kırıyor. Hal böyle olunca K-Pop, Twitter’da da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Twitter’ın açıkladığı verilere göre son 12 ayda K-Pop hakkında 7,5 milyar tweet atıldı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Türkiye, K-Pop’un en çok konuşulduğu ülkeler arasına girdi. Son 12 ayda atılan tweet sayısına göre Türkiye 15. sırada yer aldı. Twitter’daki K-Pop hayran sayısında ise 12. sırada yer alıyor. Türkiye'deki K-Pop hayranları, ülke gündeminin epey yoğun olduğu dönemlerde dahi K-Pop hakkındaki etiketleri, gündem listesinde ilk sıralara sokmayı başarıyor.

Twitter'de en popüler K-Pop grupları ve sanatçıları

Twitter ilk kez hakkında en çok tweet atılan K-Pop sanatçılarını açıkladı. Twitter’da en çok konuşulan ilk 10 K-Pop sanatçıları şunlar:

-BTS

-NCT

-BLACKPINK

-EXO

-TREASURE

-TOMORROW X TOGETHER

-ENHYPEN

-GOT7

-TWICE

-SEVENTEEN