"Türkiye, IŞİD'e desteğe devam ederse vize muafiyetine dönemeyiz!"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, "Türkiye terör örgütü IŞİD'e desteğini kestiği zaman" karşılıklı vize muafiyetine dönebileceklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'yle vizesiz seyahat uygulamasının 1 Ocak itibariyle askıya alınmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

Sputnik'in haberine göre Aleksey Puşkov, "En önemli faktör, Rusya-Türkiye ilişkilerinin durumudur. Türkiye bu ilişkileri çıkmaza sürüklemeye devam ederse, IŞİD'e desteğini vermeye devam ederse, topraklarında militanların hareketini kontrol altına almazsa, ihtiyaç duyduklarını temin etmeye devam ederse, Suriye'deki eylemlerini desteklemeye devam ederse, bu durumda elbette vize muafiyetine dönemeyiz" dedi.

Vize muafiyetine dönme kararının, IŞİD'e karşı savaşanların başarısına bağlı olduğunu dile getiren Rus milletvekili, "IŞİD'in zayıflaması, kontrol ettiği topraklardan çıkarılması, Irak topraklarının yüzde 40'ı ve Suriye'nin yüzde 30'u şeklinde elde ettiği konsolide temelinden mahrum kalması, büyük ölçüde İslami militanlardan kaynaklı tehdidi giderir. IŞİD karargahı bozguna uğratılırsa terör tehdidiyle savaş kolaylaşır" yorumunda bulundu.

"Türkiye topraklarının, teröristler için transit bölge olduğunu dikkate almak zorundayız"

Türkiye'ye vize uygulamasının iki ülke arasındaki ilişkilerde, Türk hükümeti yüzünden yaşanan âni kötüleşmeyi yansıttığını belirten Puşkov, "Türkiye topraklarının, teröristler için transit bölge olduğunu dikkate almak zorundayız. Bu sadece militanların değil, IŞİD'in kontrolündeki bölgeye giden silahların, araçların transitiyle de ilgili" ifadelerini kullandı.

Puşkov, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Şunu iyi anlıyoruz ki, eğer Türkiye toprakları, sınırı bir o yana bir bu yana kolayca geçen IŞİD militanların serbestçe hareket ettiği bir bölgeyse bunlardan birinin Rusya topraklarında saldırı düzenlemek üzere Rusya'ya gönderilmesi ihtimalini dışlayamayız. Vize uygulaması, şüphe uyandıracak kişileri eleme fırsatını verir. Örneğin Fransa, Paris saldırılarının ardından sınırlarını serbest girişlere kapattı. Avrupa Birliği, tüm sınırlarının kapatılması fikrini tartışıyor. Bu da Paris saldırılarıyla ve terör tehdidiyle ilgili."

"Rusya'nın buna tepki vermemesi mümkün değil"

Rusya'nın gerçeği yansıtan önlemleri aldığını belirten Puşkov, "Gerçek şu ki, Türkiye'yle ilişkilerimizde âni kötüleşme var, çünkü Türk yönetimi suçunu kabul etmek istemiyor, özür dilemek yerine çok garip iddialar sürüyor, güya Rus uçağının olduğunu ‘bilmiyorlarmış' da ve tekrarlanırsa Türkiye yine aynısını yaparmış. Yani bize yönelik ek tehditler savuruyorlar" dedi.

Bu durumun, Türkiye'nin IŞİD'e desteğin kesilmesi için kesinlikle hiçbir şey yapmak istemediğini gösterdiğini kaydeden Rus milletvekili, "Rusya'nın buna tepki vermemesi mümkün değil" diye ekledi.