'Türkiye IŞİD'den Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerlerin değişimi için izin istedi'

Gazeteci Metehan Demir, kişisel bloğunda yayınladığı haberde, IŞİD Süleyman Şah Türbesi'nde görev yapan askerlerin IŞİD istemediği için 11 aydan bu yana değiştirilemediğini iddia etti.

Gazeteci Metehan Demir, Suriye'de bulunan ve Türk askerlerinin nöbet beklediği Süleyman Şah Türbesi'ndeki askarlerin değişmesi için IŞİD'den izin istendiğini yazdı.

Metehan Demir'in bymetehandemir.blogspot.com.trisimli blog sitesinde yayınladığı "Süleyman Şah'ta tüyler ürperten 4 iddia" makalesinde türbenin IŞİD kontrolünde olduğunu vurgulayan Gazeteci Demir, burayı koruyan askerlerin normal şartlarda 2-3 ayda değiştirildiğini, fakat Mart ayından beri, 11 aydır askerlerin değiştirilemediğini vurguladı, asker ailelerinden de çok mağdur olduklarını söyleyenlerin olduğunu ifade etti.

IŞİD'in, Türkiye'den erzak sevkiyatına da izin vermediğini anlatan Demir, bu ihtiyaçların IŞİD tarafından karşılandığını iddia etti.

'Askerlerin erzaklarını IŞİD karşılıyor'

İşte Demir'in o iddiaları ve cevap beklenen soruları;

1) Suriye sınırları içindeki Süleyman Şah Türbe'sini koruyan askerler normalde 2 ile 3 ay arasında değiştirilir. İddiaya göre, geçtiğimiz Mart ayından beri yani yaklaşık 11 aydır değiştirilmiyor. Bunun sebebi Türkiye'nin kararı mı yoksa IŞİD'in izin vermemesi mi? Asker ailelerinden de çok mağdur olduklarını söyleyenler var.

2) Bir bilgiye göre, son olarak geçtiğimiz Eylül'de, Ankara, Türbe'de aylardır kapalı kalan 40 civarındaki askerini değiştirmek isteğini IŞİD'e iletti. IŞİD ise, buna karşılık, 'Türkiye batı ile işbirliği yapıyor' gerekçesi ile red yanıtı mı verdi?

3) Doğal olarak, aylardır orada bulunan askerlerin, Türkiye'den gelen stoklar bittikçe su ve gıda gibi insani ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları da IŞİD'in karşıladığı ve Türkiye'den erzak sevkiyatına bile izin verilmediği söyleniyor.

4) IŞİD güçlerinin Türbe çevresinde sürekli olarak Türk askerlerine yönelik psikolojik yıldırma amaçlı faaliyetler yaptığı belirtiliyor. Bunlar doğru mu? IŞİD mevzilerini bombalarken düşürülen Ürdün savaş uçağının pilotunun verdiği ifadede,Türkiye'den kalktıkları gibi bir iddiada bulunması IŞİD'de Türkiye'ye yönelik bazı aşırı uçların daha da aşırı harekete geçebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Metehan Demir, IŞİD'le ilgili olarak, önemli bilgiler de verdi:

1) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir önceki Bakanlar Kurulu toplantısında detaylı olarak IŞİD tehdidi görüşüldü. Toplantıya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'de son 2 ayda gerçekleştirilmesi planlanan son çok büyük 3 saldırı önlendi. Bunlardan 1'i El Kaide diğer ikisi ise IŞİD kökenli.

2) Terör saldırıları için adı konmamış bir alarm durumu var. Uzmanlara göre, büyük şehirler de risk altında ama asıl Gaziantep-Urfa hattı bir terör eylemi açısından halen yüksek risk bölgesi. 20 bin aşırı dinci örgüt üyesi ve sempatizanın Türkiye'de olduğu ya da bir şekilde sınırdan girdiği değerlendiriliyor.

3) Paris'teki son kanlı saldırının ardından Türkiye'ye Avrupa'dan gelen Avrupa pasaportlu Ortadoğu ve Afrika kökenlilerin çoğu markaja alındı. Türkiye üzerinden bugüne dek 10 bin kişinin bu şekilde Suriye'ye geçtiği konuşuluyor.

4) Daha sıkı kontrol amacı ile polis ve istihbarat birimlerinin havaalanlarında pasaport polis bankolarının arkasında gölge izleme ile özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelenleri takip ettikleri ifade ediliyor.