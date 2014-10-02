Org. Özel'den Süleyman Şah Türbesi askerlerine: Bir haberinizle Silahlı Kuvvetler yanınızda olacak!

Terör ögütü IŞİD'in etkinliğini sürdürdüğü Irak'ta bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerler için Genelkurmay Başkanı Orgneral Necdet Özel, bir bayram mesajı yayınladı. "Bu bayram gününde, sizlere tevdi edilen görevi çok kritik bir dönemde layıkıyla yerine getirmektesiniz" ifadeleriyle başlayan mesaj "Unutmayınız ki, sizler orada yalnız değilsiniz. Arkanızda Yüce Türk Milletinin, 76 milyon yurttaşımızın olduğunu unutmayınız. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz hep sizlerle beraberdir. Sizden gelecek tek bir haberle, Silahlı Kuvvetlerimizin anında yanınızda olacağının güvenini içinizde hissedin" şeklinde devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

"Yurt dışında bulunan tek vatan toprağımız olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun Değerli Personeli, Kahraman ve Fedakâr Silah Arkadaşlarım,

Bu bayram gününde, sizlere tevdi edilen görevi çok kritik bir dönemde layıkıyla yerine getirmektesiniz. Bundan sonra da aynı esaslarla, ecdadımıza yakışır şekilde görevinizi başarıyla yerine getireceğinize, Yüce Milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil ederek, onur ve haysiyetini koruyacağınıza olan inancım tamdır.

Unutmayınız ki, sizler orada yalnız değilsiniz. Arkanızda Yüce Türk Milletinin, 76 milyon yurttaşımızın olduğunu unutmayınız. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz hep sizlerle beraberdir. Sizden gelecek tek bir haberle, Silahlı Kuvvetlerimizin anında yanınızda olacağının güvenini içinizde hissedin.

Süleyman Şah Saygı Karakolunda, vatana adanmışlık ruhuyla kenetlenmiş olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin siz fedakâr ve kahraman mensuplarının ve aile fertlerinin bayramını en içten duygularımla kutluyor, huzur ve esenlikle nice bayramları sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi temenni ediyorum.

Hepinizin gözlerinden öpüyorum"