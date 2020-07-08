Türkiye İşçi Partisi: Gaziantep artan vaka sayısında ilk üçte ancak fabrikalarda önlemler alınmadan binlerce işçi çalışmaya zorlanıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Gaziantep İl Örgütü, ildeki işçiler arasında Koronavirüs salgının hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Testler yapılmadan binlerce işçi çalışmaya zorlanmakta bunun sonucunda her gün çok sayıda işçi Koronavirüs'e yakalanmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep’teki artan vaka sayılarındaki artışa vurgu yapmasının da hatırlatıldığı açıklamada TİP Gaziantep İl Örgütü'nün yaptığı çalışmalar sonucu ulaşılan bilgilere de yer verildi.

"Onlarca fabrikada Koronavirüs hastası işçinin olduğu bilinmesine rağmen üretimin devam ettiğini, testleri pozitif çıkan işçilerin ücretsiz izne gönderildiğini, bir çok fabrikada işçilere maske dahi dağıtılmadığını, hemen hemen hiçbir fabrikada sosyal mesafe ve koruma önlemlerinin alınmadığını tespit etmiş durumdayız" denilen açıklamada Koronavirüs hastalarının bulunduğu fabrikalarda üretimin derhal durdurulması, işçilerin ücretli izne gönderilmesi, zorunlu üretim yapan fabrikalarda ise işçi sağlığına yönelik gerekli önlemlerin derhal alınması talep edildi.