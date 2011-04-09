-TÜRKİYE İNTERNETİ 18 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Türkiye interneti, 12 nisan Salı günü 18. doğum gününü kutlayacak. İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül'ün verdiği bilgiye göre, Türkiye, bilişim sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 11-24 Nisan tarihleri arasında İnternet Haftası'nı kutlayacak. Üniversiteler, okullar, bilişim firmaları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları desteği ile Türkiye'nin her köşesinde İnternet Haftası etkinlikleri yapılacak. 18 yaş doğum günü pastası ise Ankara dışında, Samsun, Diyarbakır, Manisa ve İstanbul'un ardından Tunceli Üniversitesi'nde kesilecek. İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlıyor. Hafta boyunca, bilgi toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırılması ve ''İnternet ve Bilişim Fırtınası'' yaratılmak isteniyor. İnternet Haftası etkinliklerinde Türkiye internetinin gündemindeki konular arasındaki iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi, bireysel güvenlik, güvenli internet, sosyal ağlar tartışılacak. Hafta boyunca yapılacak etkinlikler, daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Marmara bölgelerinde yapılacak. İnternet Haftasında bir ekip sırasıyla Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Erzurum, Ardahan, Batman ve Mardin'i dolaşacak, seminer ve konferanslar verecek. İzmir ve Manisa'da yoğun etkinlikler yapılacak. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nde ''TEKIL Konferansı'', Yıldız Teknikte ''İnternet Yasakları ve Girişimcilik Paneli'' yapılacak. Ayrıca Kocaeli, Bursa, Uşak, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Ankara'da da etkinlikler olacak. Etkinlikler, internethaftasi.org.tr adresinden izlenebilecek. Yapılacak tüm etkinlikler, herkese açık ve ücretsiz olacak.