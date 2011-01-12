-TÜRKİYE İNTERNET GÜVENLİĞİNDE YENİ TEKNOLOJİYE GEÇİYOR ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, IPv6 protokolüne geçişle birlikte, internette güvenlik ve içerik açısından yeni fırsatların ortaya çıkacağını bildirdi. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) müşterisi olduğu TÜBİTAK-ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yürüttüğü, ''Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi'' kapsamında Rixos Otel'de ''Ipv6 Konferansı'' düzenlendi. Açılışına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılarak bir konuşma yaptığı konferansta, BTK Başkanı Tayfun Acarar de projeye ilişkin bilgi verdi. Ipv4 protokolünün bu yıl içinde tükeneceği yönündeki bilgilerin, bilişim dünyasında sıklıkla tartışılan konulardan biri olduğunu belirten Acarer, ''Bu nedenle Ipv6'ya geçiş bir lüks değil, zorunluluktur. Ülke olarak seçme şansımız olmadığı gibi zamanımız da yok'' dedi. Başlatılan ''Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi'' projesini Türkiye'nin yeni protokole geçişle ilgili yol haritasını belirlemek için başlattıklarını anlatan Acarer, ''Bu nedenle bu konferansı çok önemsiyoruz. Bu geçişle birlikte güvenlik ve içerik açısından yeni fırsatlar ortaya çıkacak'' diye konuştu. -AMAÇ TÜRKİYE'Yİ YENİ NESİL İNTERNET PROTOKOLÜNE HAZIRLAMAK''- TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Anlağan da projede 30 araştırmacının çalıştığını belirterek, ''Projede ana amaç, Türkiye'yi yeni nesil internet protokolüne mali, idari ve teknik olarak hazırlamak'' dedi. IPv4 protokolü ile 4 milyar dolayında adresin tanımlanabildiğine işaret eden Anlağan, IPv6 protokolü ile 10 üzeri 36 gibi bir sayıya yakın IP adresinin tanımlanabildiğini ifade ederek, ''Bu yeni protokolle yalnızca sunuculara değil, kullanıcılara da adres verilecek. İnternet daha da şeffaflaşacak ve siber suçlarda azalma olacaktır'' diye konuştu. TÜBİTAK ULAKBİM Müdür Yardımcısı Serkan Orcan da bu yılın en çok ses getirecek teknolojik gelişimlerinin başında IPv6'nin yer alacağını ifade etti. Yeni protokolün denemelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildiren Orcan, bu konuda dünyada da önde gelen ülkelerden biri haline geldiklerini söyledi. Yeni nesil internet protokolünün, güvenli internet konusunda bazı yanlış anlaşmaları da beraberinde getirdiğini belirten Orcan, internet güvenliğinde, protokolün getirdiklerinin yanında güvenli internet kullanımının da önemli olduğunu vurguladı. Konferansta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir ile Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Rıza Ayhan da bir konuşma yaparak projeye ilişkin bilgi verdi. Konferans, yarın sona erecek.