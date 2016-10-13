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Bilim / Teknoloji

Türkiye ile Ukrayna ortak radar üretecek

Ukrinmaş şirketi ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi, radar üretimi konusunda anlaşmaya vardı

13 Ekim 2016 01:35

Türkiye ile Ukrayna arasında ilk defa savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ukrayna Devlet Savunma İşletmesi olan UkroboronProm bünyesindeki Ukrinmaş şirketi ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi, radar üretimi konusunda anlaşmaya vardı.

UkroboronProm basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma işbirliği anlaşması, Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Düvenci ile Ukrinmaş Genel Müdürü Sergey Slyusarenko arasında, Kiev'deki Silah ve Güvenlik Fuarı'nda imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Slyusarenko, "Türkiye ile Ukrayna arasında ilk defa savunma alanında işbirliği öngören bir anlaşmaya imza atılıyor. Türkiye ile işbirliği, yalnız daha gelişmiş ürün elde edilmesini değil, NATO ülkeleri için yeni pazarlar açılmasını da sağlıyor" dedi.

Havelsan ile Ukrinmaş arasında işbirliğinin mutabakatına geçtiğimiz nisan ayında varıldığı belirtildi.

 

Yıl bazında düşüş var

 

Bu arada, parktaki cinsel saldırı vakalarının son günlerde artış göstermesine rağmen, NYPD'nin açıklamasına göre, Central Park'taki tecavüz vakalarında son bir yılda yüzde 17'ye varan düşüş yaşandı.

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