"Türkiye ile İsrail her konuda anlaşmaya varmak üzere"

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Mavi Marmara baskınının ardından ilişkilerin koptuğu Türkiye ile İsrail’in ‘her konuda’ anlaşmaya varmak üzere olduğunu açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dün iki ülke arasında yürütülen müzakereleri değerlendirirken Türkiye’nin üç şartını ‘Mavi Marmara saldırısı için özür dilenmesi, ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi ve Gazze’den ambargonun kaldırılması’ olarak açıklamıştı. Çelik, özür şartının karşılandığını söylemişti.

Reuters’a konuşan Türk yetkili, Mavi Marmara’da hayatını kaybeden 10 kişi için ödenecek tazminat konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi. Gazze’deki ambargonun kaldırılmasıyla ilgili üçüncü şarta dairse bir açıklama yapılmadı.