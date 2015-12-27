CHP: Mavi Marmara’da katledilenler 20 milyon dolara satıldı; ortada kirli bir pazarlık var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İsrail ile yapılan ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirirken “Düne kadar İsrail'e 'terörist' diyen, hakaret eden kişiler birden bire İsrail'le ilişkilerini düzeltme yoluna gitti. Ortada kirli pazarlıklar var. Mavi Marmara'da İsrail'in katlettiği insanların kanı 20 milyon dolara satıldı gözüküyor” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Veli Ağbaba, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Ağbaba, hükümetin dış politikada ne zaman ne yaptığını bilemez durumda olduğunu ifade etti.

“Bir taraftan dünyanın önemli güçlerinden ayar, fırça yiyen bir ülke bir taraftan şimdiye kadar 'terörist' dediği bir ülkeyle iş birliği yapmaya çalışan bir ülke konumundayız” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediği şeyler yenilir, yutulur şeyler değil. Cevap verilmiyor, görmezden geliniyor. Geçtiğimiz günlerde söylemiş olduğu bir şey var ki önümüzdeki dönemde çok tartışılacağa benziyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın Putin'in ifadesiyle bir şeyler talep etmesi ve bunun sır olarak kalması, uluslar arası hukuka uymayan taleplerle ilgili bir söylemi vardı. Ayrıca Putin hem Cumhurbaşkanı hem Başbakana, hükümete argo ağzıyla hakarete varan şeyler söylüyor. Hükümet yine bu konuda sessiz kalıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Putin'in söylemiş olduğu bir şey var ki bu hükümet bunu görmedi. Herkese efelenen, fırça atan, muhalefeti susturan, gazetecileri yazdıklarından dolayı cezaevine atan hükümete, Putin 'eğer Türkiye yönetiminden biri ABD'nin bir yerini yalamak istediyse, doğru hareket edip etmediklerini bilemem' diyor. Bu sokaktaki insanın söylemeyeceği bir şey. Cumhurbaşkanı'ndan beklenen şey, buna çok sert cevap vermesi. Ama bu konuda Putin'in söylediklerini duymazdan geliyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Niye Putin'e bu sertlikte cevap vermiyor? bilemiyorum. Putin'in söylediklerini de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak kabul etmediğimizi söylemek istiyorum. Hükümet ne olursa olsun, bizim konumumuz ne olursa olsun onu da belirtmek gerekiyor."

“Tezatlar içinde bir durum”

Musul'dan Türk askerlerinin geri çekilmesiyle ilgili de bir değerlendirmede bulunan Ağbaba, "Geçtiğimiz haftalarda Musul'a bir asker takviyesi yapıldı. Ardından hükümet bu konuda geri çekmeyeceğini, Irak'ın tepkisi üzerine geri çekmeyeceğini, daha fazla göndereceğini, bunun bir hakkı olduğunu söyledi. Biz bu konuda uluslararası hukuka aykırı olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak söyledik. Ama her zamanki gibi talimatı Beyaz Saray'dan alan hükümet ve Cumhurbaşkanı, Obama'nın talimatıyla askerleri bir günde geri çekti. Buda tezatlar içerisinde bir durum." dedi.

“İslam ittifakı gibi değil”

CHP'li vekil, Suudi Arabistan liderliğinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke 'Teröre Karşı İslam İttifakı' adıyla yeni bir koalisyon kurulmasıyla ilgili olarak, "Bir taraftan Ortadoğu coğrafyasından kan akarken bir taraftan Ortadoğu'nun lideri diye sunulan Türkiye ve Cumhurbaşkanı birden bire Suudi Arabistan'ın oluşturmuş olduğu bir birliğe katılma kararı aldı. Bu birliğinde mezhepçi bir birlik olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle bir İslam ittifakı gibi geçiyor ama bu İslam ittifakı gibi değil. Bu sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Katar gibi ülkelerin oluşturduğu bir birlik." diye konuştu.

İsrail’e ‘terörist’ diyenler, ‘dost’ demeye başladı

Hükümetin İsrail ile ilgili tavırlarının da tutarsız olduğunu vurgulayan Veli Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine düne kadar 'terörist' devlet ilan edilen, her ortamda üst perdeden söylenen 'terörist' lafı birden bire 'İsrail bizim dostumuzdur' durumuna geldi. İsrail bu coğrafyada hiç kimsenin dostu değil. Bunu baştan belirtmek lazım. İsrail devletinin yapmış olduğu şeyleri hep beraber izliyoruz, görüyoruz. İsrail devleti orada yıllardan beri var olma mücadelesi veren bir halka hayat hakkı bile tanımıyor. İsrail devleti bizim açımızdan Filistin halkına zulmeden, onları katleden bir devlettir. Bunun altını çiziyoruz. Biz tabi ki İsrail'de yaşayan yurttaşları hedef almıyoruz. Hiçbir zamanda almadık. Ama dün İsrail'e 'terörist' diyen, İsrail devletini hiçbir koşulda muhatap almayan, her bulunduğu ortamda İsrail'e hakaret, küfreden yine yukarıdan aldığı talimatla, birden bire herhalde bir telefon görüşmesiyle İsrail'le ilişkilerini düzeltme yoluna gitti. Ortada kirli pazarlıklar var. Düne kadar Mavi Marmara'da İsrail'in hunharca katlettiği insanların kanı 20 milyon dolara satıldı gözüküyor. Acaba bu konuda şimdiye kadar İsrail'e meydan okuyan örgütler ne diyecek? Acaba bu meşhur Mavi Marmara gemisini yola çıkaran dernek ne diyecek? Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı, AKP kandırılmaya çok müsait. 'PKK bizi aldattı' diyordu. Şimdi herhalde meşhur örgütün başkanı 'bizi kandırdı İsrail'e karşı' diyebilir. Bunu da bazı medya görmezden gelebilir. Cumhurbaşkanı'nı kahraman ilan edebilir. Ama tekrar söylüyoruz yapılan şey hakikaten Türkiye'nin son dönemde şimdiye kadar yaşamadığı bir dış politikayla karşı karşıyayız. Dış politikada bir bataklığa saplanmış durumdayız. Bu hükümetin, bu bataklıktan çıkması mümkün değil. Bu hükümetin maalesef hem bölgedeki itibarı yok olmuştur hem de Avrupa'daki itibarı yok olmuştur.”