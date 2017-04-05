Türkiye ile Ermenistan, 'Mavi Küre' etkinliğinde buluşuyor

Anadolu Kültür’ün Ermenistan - Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı II kapsamında gerçekleştirdiği “Şehirlerin Buluşması” projesi, Bursa ve Gümrü arasında düzenlenecek bir dizi kültür-sanat etkinliği aracılığıyla her iki şehrin belediyeleri, kültür sanat kuruluşları ve sivil toplum kurumları arasında diyalog ve işbirliği geliştirmeyi hedefliyor. Projenin ilk etkinliği, Human Planet sanat grubu ve Jag-Bambir’in “Mavi Küre” başlıklı ortak sergi ve konser programından oluşuyor.

Gümrü’de faaliyet gösteren Gallery 25 ve Bursa Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen etkinlik, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Human Planet, Antoine de Saint-Exupery’nin “Terre des hommes” (İnsanların Dünyası) hikayesinden esinlenilerek Gümrü’de kurulmuş kültürel ve sosyal bir inisiyatif. İnisiyatifin şiarını ise aynı hikayede geçen bir deyiş belirliyor:

"Hayattaki tek lüks insani ilişki lüksüdür”

İnisiyatif sergiler, konserler, çeşitli kültürel faaliyetler ve araştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Human Planet’in ana çekirdeği Gallery 25 ve ekibinden oluşuyor.

“Mavi Küre” sergisinde yer alan sanatçılar şöyle:

Armen Ter-Mkrtchyan, Gevorg Sargsyan, Hayk Adamyan, Vazgen Pahlavuni Tadevosyan, Vahan Topchyan, Hratch Vardanyan, Karen Barseghyan, Aghavni Ghazaryan, Gagik Ghazare, Ed Tadevosyan, Levon Fljyan, Gohar Martirosyan

Bambir müzik, düşünce ve yaklaşım okulu, kırk seneye yayılan ve elliden fazla sanatçının yollarının kesiştiği bir müzik kolektifi. 1970’lerde Gagik “Jag” Barseghyan tarafından Gümrü’de kurulan Bambir, Sovyetler Birliği zamanında geleneksel Ermeni şarkılarını, Komitas’ın ve ortaçağ Ermeni müziğinin modern düzenlemelerini en iyi şekilde sunan bir rock grubu olarak ortaya çıktı. Jag Barseghyan, Bambir üyeleri ve pek çok uluslararası müzisyenle birlikte solo çalışmalarına, grup albümlerine, müzik çalışmalarına ve performanslarına devam ediyor. “Mavi Küre”, koruma ve sahip çıkma sorumluluğu insanların omzuna yüklenmiş olan daha yaşanası bir dünyaya adanmış bir şarkı, ilahi ve gazel.

Bambir rock grubunun kurucusu olan Jag tarafından bestelendi. Şarkı, Human Planet’in “Hayattaki tek lüks insani ilişki lüksüdür” felsefesi ile birleşerek serginin konseptini oluşturdu. Şarkı, müzik ve video sanatını birleştirerek kimlik, hafıza ve coğrafya gibi konuları gündeme getirmeyi hedefleyen bu serginin girişi olacak.

Etkinlik programı

Bursa

Sergi: Mavi Küre, Human Planet 11-30 Nisan 2017 Nâzım Hikmet Kültürevi, Nilüfer

Konser: Mavi Küre, Jag-Bambir 3 Mayıs 2017 Nâzım Hikmet Kültürevi, Nilüfer

İstanbul

Sergi ve Konser: Mavi Küre - Human Planet, Jag-Bambir

Açılış ve Konser: 4 Mayıs 2017

Sergi: 4 – 18 Mayıs 2017 DEPO, Tophane