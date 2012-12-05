Türkiye ile ABD arasındaki altın gerginliği sürüyor

İran'a karşı yaptırımları genişletmekte kararlı olan ABD ile Türkiye arasında 'altın' gerginliği yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgaz karşılığında bu ülkeye giren altın konusunda Ankara ile diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Mark Toner dün basına bilgi verirken, "ABD'nin İran yaptırımlarının kapsamı konusunda diğer bütün ülkelerle yaptığımız gibi, elbette Türkiye ile de yakın bir görüşme sürdürüyoruz" dedi ve ekledi: "Yaptırıma tabi olacabilecek işlemler hakkında her türlü delili takip edeceğiz."

Türkiye, İran'dan aldığı doğalgazın bedelini Türk Lirası olarak ödüyor. İran ise bu parayla Türkiye'den aldığı altını önce Dubai'ye sonra da ülkeye naklediyor. Ödemenin dolar değil, TL ile yapılıyor olması ABD'nin yaptırımlarını uygulatabilmesini karmaşık hale getiriyor. TL, uluslararası piyasalarda alım yapmak için daha sınırlı olanaklar verse de, Türkiye'den altın alımı için en doğru araç.

'Türkiye için de yaptırım olur'

Enerji Bakanı Taner Yıldız, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin genişletmeyi planladığı yaptırımlar kapsamında doğalgaza yönelik olanların Türkiye'yi kapsamayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Yıldız, "ABD'nin özellikle doğalgaz ile alakalı yaptırımlarının ben Türkiye'yi kapsamayacağını düşünüyorum, çünkü bu tür bir yaptırımın sadece İran değil aynı zamanda Türkiye için de bir yaptırım olacağını hep beraber bilir ve görürüz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, yaz aylarında verdiği bir talimatla İran'ın nükleer programını hedef alan önlemler dizisindeki boşlukların da kapatılması için, bu ülkeye kıymetli maden satan ülkelere de yaptırım getirilmesini istemişti.

ABD Senatosu geçen hafta İran'ın doğalgaz karşılığında altın almasına karşı bu yıl içinde alınan üçüncü önlem paketini içeren ve İran'ın enerji ve taşımacılık sektörlerini hedef alan bir tasarıyı kabul etti. Ancak tasarı henüz yasalaşmadı.