Türkiye'den İran'a altın girişinin önünü kesiliyor!

Amerikan Senatosu, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları kapsayan paketi oybirliğiyle kabul etti. Pakette, doğalgaz karşılığı Türkiye'den İran'a altın girişini engelleyecek önlemlere de yer verildi.

İran'ın enerji, liman, nakliyat ve gemi sanayi sektörleriyle iş yapılmasına yönelik yaptırımlar getiren pakette, bu ülkeye grafit, alüminyum ve çelik gibi, gemi sanayi ve nükleer sektörlerle alakalı ürünler satan veya tedarik eden bireylere cezalar öngörüldü.

Ayrıca söz konusu yaptırımlarda, doğalgaz karşılığı Türkiye'den İran'a altın girişini engelleyecek önlemlere de yer verildi.

Pakette, yaptırımların atlatılmasına dönük çabaları önleme noktasında, İran’a kıymetli madenlerin satışı ya da transferini yasaklamaya dönük tedbirler de getirildi.

Bundan sonra bir ülkenin İran'dan doğalgaz ya da petrol alması sadece, bedelini İran'ın yasal mal veya hizmetleri satın almada kullanabileceği açık bir hesaba yatırmasıyla mümkün olabilecek.

Yaptırımlar Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Başkan Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.



Tahran bedelleri altına çeviriyor



İran, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'ye verdiği gaz karşılığındaki alacaklarını transfer edemiyordu. Tahran bu nedenle Türkiye'nin TL olarak yatırdığı bedelleri altına çeviriyor.



'Türkiye'nin altın oyununu bozacağız'



İsmini vermek istemeyen ABD’li bir üst düzey senato yetkilisi hafta içinde “Türkiye'nin altın oyununu bozacağız” sözleriyle İran’a yönelik yaptırımların kımetli madenleri de kapsayacağının sinyalini vermişti.



Bakan Çağlayan eleştirmişti



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da ABD’li yetkilinin bu açıklamasını eleştirmiş ve "ABD'nin yaptığı kendisini bağlar, bizim çok sayıda uluslararası anlaşmamız var" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin 10.7 milyar dolar altın ihracatına karşın 6.7 milyar dolar ithalat yaptığını söyleyen Çağlayan, “Bal gibi ihracat yapıyoruz.

Biz eğer her ihracatı bir sebebe bağlamaya kalkarsak 20 bin tane ürün ihracatı yapıyoruz. Bu konuya takılmayın" ifadelerini kullanmıştı.