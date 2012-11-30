ABD, Türkiye'den İran'a altın girişini engellemede kararlı

ABD, Türkiye'den İran'a altın akışını da engelleyecek yeni yaptırımları uygulamakta ısrarcı. Demokrat Partili Senatör Robert Menendez, "Mesajımız açıktır. Pencere kapanıyor. Bekleme oyunu artık sona erdi" dedi.

ABD, Türkiye'nin İran'a yaptığı altın ihracatına yönelik adım atmakta kararlı.

ABD Senatosu, İran'ın enerji, limanlar, taşımacılık ve gemi inşa sektörlerini etkileyecek daha geniş bir yaptırım dizisini ele almaya hazırlanıyor.

Bu önlemlerin İran'a Türkiye'den altın girişinin de önünü kesecek düzenlemeler içereceği bildiriliyor.

Senato yetkilileri, Türkiye'ye sattığı doğalgazın Türk Lirası ödemelerini altın olarak çıkarmasının, İran ekonomisinin Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar karşısında ayakta kalabilmesine yardımcı olduğunu söylediler.

İran'a karşı hazırlanan yeni yaptırımları içeren tasarıyı hazırlayanlardan Demokrat Partili Senatör Robert Menendez, "Mesajımız açıktır. Pencere kapanıyor. Bekleme oyunu artık sona erdi" dedi.

Söz konusu paket, ABD'nin İran'ın nükleer çalışmalarını finanse eden gelirlerini kesmek için bu yıl içinde hazırladığı üçüncü paket olacak.

Senato'da kabul edilirse bu öneriler, yıllık savunma politikası yasa tasarısına dahil edilecek. Tasarı, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra Başkan Barack Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

Doğalgaza karşı altın düzenine son

Demokrasileri Savunma Vakfı Başkanı Mark Dubowitz, tasarının Türkiye'den İran'a altın akışını durdurmak için hazırlanmış hükümler de içerdiğini söyledi.

Bankacılık sektörü üzerindeki yaptırımlar nedeniyle Türkiye İran'dan aldığı gazın bedelini TL olarak ödüyor. İran ise kendisine ödenen TL ile altın alıyor ve kuryelerle Dubai'ye gönderdiği bu altını daha sonra ülkeye sokuyor.

Yeni önlemlere göre, bir ülkenin İran'dan doğalgaz alması sadece, bedelini İran'ın yasal mal veya hizmetleri satın almada kullanabileceği bir hesaba yatırmasıyla mümkün olacak. Ancak yasada İran'a kıymetli maden satışının ve transfer yasağının özellikle belirtilmesi bekleniyor.

Dubowitz, "Türkiye'ye bu esnekliği tanıdıktan sonra artık Senato gaz karşılığında altın düzeninin devamına hoşgörüyle bakmayacaktır" dedi.

Yıldız, 'Olumsuzluk olmaz' dedi



Enerji Bakanı Taner Yıldız dün yaptığı açıklamada, "ABD ile gaz, petrol ve madencilikle ilgili herhangi bir olumsuz durum, çatışma olmayacağı kanaatindeyim" dedi. Yıldız, ABD'nin kıymetli madenleri İran'a yönelik yaptırımlar kapsamına alması konusunun bu ülke ile görüşülmekte olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama Temmuz ayında imzaladığı bir emirle, İran hükümetinin dolar, ya da altın dahil olmak üzere değerli maden edinmesine yardımcı olacak taraflara yaptırım uygulamasını başlatmıştı. Obama yönetiminden bir yetkili, bu konuda "... devam etmekte olabilecek soruşturmalar hakkında bilgi veremeyiz" dedi.