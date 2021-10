"Türkiye, iklim adaletinin temelindeki 'hakkaniyet' ifadesini 'eşitlikle' karıştırıyor; Resmi Gazete'de yanlış çeviri yayımlanmış"

Sözleşmenin orijinali ve Resmi Gazete'de yer alan çevirisi UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

ARTICLE 3

PRINCIPLES

In their actions to achieve the objective of the

Convention and to implement its provisions, the Parties shallbe guided, inter alia, by the following:

1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities.

Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof. Sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan yanlış çevirisi: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 21.10.2003 Sayı: 25266) Kanun No Kabul Tarihi 4990 16.10.2003 MADDE 3 İLKELER Taraflara, Sözleşmenin amacına ulaşmak ve hükümlerini yerine getirmek için yapacakları eylemlerinde, diğer hususlar meyanında, aşağıdakiler yol gösterecektir: 1. Taraflar, iklim sistemini, eşitlik temelinde ve ortak fakat farklı sorumluluklarına ve güçlerine uygun olarak, insanoğlunun günümüz ve gelecek kuşakların yararı için korumalıdır. Dolayısıyla, Taraflardan gelişmiş ülkeler iklim değişikliği ve onun zararlı etkileri ile savaşımda öncülük etmelidir.