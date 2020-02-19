Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi

İdlib'e büyük bir askeri sevkiyat yapan Türkiye, Suriye ordusu güçlerinin Rusya desteğiyle kentte ilerlemesi ve Halep batısındaki neredeyse tüm yerleşim yerlerini ele geçirip İdlib'e daha da yaklaşması üzerine harekete geçti.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Türkiye, üyesi olduğu NATO'ya İdlib'e yönelik bir harekat gerçekleştireceğini bildirerek NATO'dan şehir üzerinde önleme uçuşu yapmasını talep etti.

Bugün Partisi'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekatının an meselesi olduğunu söylemişti.

Türkiye rejiminin Soçi sınırlarına yani Han Şeyhun gerisine kadar çekilmesini talep ediyor. Bu konuda rejim güçlerine ay sonuna kadar süre verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir araya gelen ABD, İngiltere ve Almanya yetkilileri, Esad rejimine Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına saldırmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

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Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, bugün İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını ifade etti.