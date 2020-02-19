ABD, İngiltere ve Almanya'dan, BMGK'da Suriye'ye çağrı

ABD, İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Suriye ordusuna Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına düzenlediği saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise "Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendiren Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun "alarm verdiği" İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.