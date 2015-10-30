Polis devleti icat çıkardı: Türkler 'gözaltındayım' aplikasyonu geliştirdi!

Her gün yeni bir uygulamanın kullanıma girdiği mobil platform için 'Gözaltındayım' uygulaması geliştirildi. Kullanıcının daha önceden belirlediği 3 kişiye SMS gözaltına alındığını ve konum bilgisini ileten uygulama aktif edildiğinde acil yardım ve haberleşme presedürünü tetikliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, atölye15 yazılım ekibinin geliştirdiği, gözaltı gibi bir imkansızlık ve zamansızlık anında en acil şekilde kişinin yakınlarına haber vermesini sağlıyor. Bu nedenle uygulama internet ağı ile değil de SMS yoluyla haberleşmeyi sağlıyor.

HES'ler ve nükleerden mobil gözaltı uygulamasında

Atölye15 Proje Yöneticisi Bihter Aykut, uygulama fikrinin siyasi bir kaygı dışında toplumsal yaptırımlar sonucu ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Karadeniz'deki HES'ler ve Nükleer Enerji konusu için gençlerin de içinde bulunduğu eylemlerde gözaltıların oluşu, bize bu konuda taleplerin ulaşmasını sağladı. Biz de bu kaygılara kulak vererek uygulamayı ürettik" diyor. Aykut, temel kurgularının "sağlıklı yardım alma" olduğunu belirterek gözaltı dışındaki acil yardım durumlarında da uygulamanın kullanılabileceğini söylüyor.

Android işletim sistemli cihazlar için uygulama bu linkten indirilebiliyor. Uygulamanın iOS işletim sistemi versiyonu ise yakında yayında olacak.