Türkiye için resesyon uyarısı

T24 Ekonomi

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını değerlendiren Capital Economics’ten Jason Tuvey, siyasetçilerin para politikalarını sıkılaştırmaması halinde olası bir resesyonun mümkün olduğu yorumunu yaptı. Standard & Poor's'tan Frank Gill de kur ve borçlanma üzerindeki basıncın azaltılamaması halinde işlerin hızlıca kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre müşterilerine yolladığı notta, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde ara bir toplatı yaparak faizleri en az 200 baz puan artırmasını beklediklerini kaydeden Tuvay, “Eğer siyasetçiler para politikalarını sıkılaştırmaktan geri durursa, düzensiz bir ayarlama ve keskin bir ekonomik gerileme (olası resesyon) riski doğacak” dedi.

Öte yandan Reuters’a konuşan ekonomi yetkilileri, hükümetin ekonomi yönetim takımının bu haftanın başında bir araya gelerek, Merkez Bankası’nın atabileceği adımların dahil olduğu olası önlemleri görüştüklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da toplantıya katıldı.

"Türkiye'nin mali durumu hızlıca kötüleyebilir"

Kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye’nin para politikaları konusunda alarm veriyor. Standard & Poor’s’un üst düzey yetkililerinden Frank Gill, Reuters’a yaptığı açıklamada 'yetkililerin kur ve hükümetin borçlanma maliyetlerinin üstündeki basıncı almak konusunda başarısız olması halinde Türkiye'nin mali durumu hızlıca kötüleyebileceği' değerlendirmesinde bulundu.

Japon yatırımcılar pozisyonlarını kapattı, dolar 4.92’nin üzerine çıktı

2008’deki finansal krizden bu yanaki en kötü aylık performansını mayısta gösteren Türk Lirası, ABD Doları’nın küresel şekilde değer kazanarak gelişen ülke paralarının üzerinde baskı kurmasından en çok etkilenen kurlardan biri oldu. Yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybeden Türk Lirası, içeride de Merkez Bankası’nın faiz artırması yönündeki beklenti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Londra’da yaptığı açıklamalarda müdahaleci bir politika izlemeye devam edeceğini söylemesi ve erken seçimler öncesi siyasi belirsizlikten etkileniyor.

Bu sabahki düşük seviyeye ise Asya piyasalarından gelen satış baskısı sebep oldu. Kendi ülkelerindeki sıfır faiz politikası nedeniyle yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelen Japon yatırımcılar, ‘daha fazla zarar etmemek’ için Türkiye'deki pozisyonlarını kapattı.