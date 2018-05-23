“Türkiye ekonomisinde ‘mükemmel fırtına' diyebileceğimiz bir ortam var”

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki hızlı değer kaybını yorumlayan Bank Of Tokyo Mitsubishi FX Stratejisti Lee Hardman, “Türkiye özeline bakıldığında da mükemmel fırtına diyebileceğiz bir ortam var” değerlendirmesinde bulundu. 24 Haziran’da seçimlere gidecek olan Türkiye’deki şartların endişe yarattığını ifade eden Hardman, TL’deki satışa kayıtsızlık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Londra’da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına müdahaleye devam edeceğini net bir şekilde açıklamasının yatırımcılarda endişeye sebep olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü programında soruları yanıtlayan Hardman, "Gelişen piyasa paraları ciddi baskı altında, dışsal faktörler dezavantajlı hale geliyor. Fed faiz artıracak, dolar da toparlandı, ABD tahvil faizleri yükseldi. Türkiye özeline bakıldığında da mükemmel fırtına diyebileceğiz bir ortam var. Ülkedeki şartlar endişe kaynağı yaratıyor. TL'deki satışa kayıtsızlık olması ve Erdoğan'ın geçen haftaki yorumlarında para politikasını kontrol altına alacağını söylemesi yatırımcı için endişe kaynağı oldu" diye konuştu.

"Hükümet de politika yönünü değiştireceğine dair bir şeyler açıklamalı"

Merkez Bankası’nın daha agresif faiz artırması gerektiğini savunan Hardman "Ama geçen haftalarda Arjantin'in agresif faiz artışı para birimlerindeki güveni sağlamaya yetmedi. Yani, burada mesele sadece MB politikaları değil. Hükümet de politika yönünü değiştireceğine dair bir şeyler açıklamalı" dedi.