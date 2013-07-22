Türkiye heyeti, 'Kürt Ulusal Konferans'ı için Erbil'de

Abdullah Öcalan'ın önerisi üzerine Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin toplanma çağrısı yaptığı ‘Kürt Ulusal Konferansı’nın ön hazırlık toplantısı bugün Erbil’de gerçekleşiyor.

Toplantı için çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi 21 kişiden oluşan heyet Kuzey Irak’a geçerek Erbil’e gitti.

ANF’nin haberine göre DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve BDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu heyette şu isimler yer alıyor:

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane, KADEP Genel Başkanı Lütfi Baksi, DDKD Genel Başkanı İmam Taşçıer, Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Mazlum Dinç, Nurhayat Altun, DÖKH'ten Meryem Adıbelli, Figen Ekti, Meya-Der'den Leyla Ayaz, KESK'ten Kasım Birtek, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Nahit Eren, Azadi İnisiyatifi Genel Koordinatörü Adem Özcaner, İslami Hareket'ten Fikri Bozkurt, Dicle Fırat Diyalog Grubu'ndan Nesimi Çimen, Kürt Demokrasi Platformu'ndan Sertaç Bucak, İHD Amed Şube Başkanı Raci Bilici, DTK'den Mehmet Baysal, Azize Abiş, Saliha Aydeniz.

Toplantıya Türkiye’den giden heyet dışında Suriye’nin kuzeyindeki Rojava'dan; PYD ve ENKS temsilcileri, İran’a bağlı Rojhılat'tan; PJAK, Komalay Zehmetkeşani Kurdistan, KDP-İran, Komaley Şoreşgeran, PAK ve Komaleyi İran, Kuzey Irak’tan KDP, YNK, Tevgera Goran, PÇDK, Yekgirtuyi İslami, Komaleye İslami, Bızotnavey İslami, Hizbi Sosyalist, Hizbi Zahmetkeşani Kurdistan, Hizbi Şui, YNDK ve Hızbi Ayende partilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılması bekleniyor.

6 yıldır gündemde olan Kürt Konferansı, aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinde işaret ettiği Ankara, Diyarbakır ve Brüksel'deki konferansların da finali niteliğinde olacak. Toplantı, Kuzey Irak lideri Mesud Barzani'nin sarayında yapılacak.

2011'de yapılacaktı ama Silvan saldırısı sonrası iptal edilmişti

Kürt Ulusal Konferansı'nın yapılması için 2011 yılında hazırlıklar yapılmış, Mayıs ayında DTK Ahmet Türk ve bir süre önce yaşamını yitiren KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'nin de aralarında bulunduğu bir grup Erbil'e giderek temaslarda bulunmuştu. Ancak, bu görüşmelerden iki ay sonra 14 Temmuz'da Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 13 askerin PKK'lılar tarafından şehit edilmesi üzerine konferans Barzani tarafından iptal edilmişti.

Geçen Nevruz'da çözüm süreci için çağrı yapan Abdullah Öcalan; Diyarbakır, Ankara, Avrupa ve Erbil'de konferanslar yapılmasını istedi. Erbil hariç bütün konferanslar gerçekleştirildi.