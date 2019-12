'Türkiye her an sallanabilir'

T24 - Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, geçen yıl Türkiye ve yakın çevresinde 9 binden fazla deprem yaşandığını belirterek, ''Türkiye'nin her yerinde her an büyük bir deprem olabilir. Umarım bu hazırlıkları tamamlamak için yeterli süremiz olur'' dedi.

Prof. Dr. Işıkara, Başkent'teki Reşatbey İlköğretim Okulu'nun bahçesinde sıraya giren öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Türk Kızılayı'nın ''Harçlığım Okula Harç Olsun'' kampanyasını anlatan Işıkara, bu çalışma kapsamında Türkiye genelindeki tüm okullara kumbara dağıtılacağını, toplanan parayla okul yaptırılacağını söyledi.

Depremden korunmanın yolunun güvenli yapılar olduğunu belirten Işıkara, öğrencilere arabada, evde veya okulda depreme yakalandıkları takdirde yapmaları gerekenleri anlattı. Işıkara, okul yöneticileriyle birlikte düzenlenen tatbikatla öğrencilerin olası bir depremde sınıflarını nasıl boşaltacaklarını anlattı.

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işıkara, Ankara'nın 3. derece deprem bölgesi olduğunu ancak son yıllarda yaşanan büyük depremlerden etkilendiğini kaydetti.

''Güvenli yapı uygulamaları çok önemli'' diyen Işıkara, ''Depremden korunmanın yolu, güvenli yapılardır. Deprem öldürmez, güvensiz binalar öldürür'' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un depreme dayanıklılık konusunda iyileştirilmesi gerektiğini belirten Işıkara, şöyle konuştu:

''İstanbul'a girişi engellememiz gerekir. 12 milyon nüfusu var. Her birimizin bir akrabası oraya taşınsa nüfusu 25 milyona ulaşır, şehrin altyapısı bunu kaldırmaz. 1. Ordu, bu konuda hazırlıklı. İstanbul'u depreme 1. Ordu ile İstanbul Valiliği hazırlayabilir. Özellikle hastaneler bildiğim kadarıyla depreme hazır değil. Halbuki depremde Kocaeli Tıp Fakültesi, Gebze ve Düzce hastaneleri çöktü, bu nedenle can kayıpları arttı.

Geçen yıl Türkiye ve yakın çevresinde 9 binden fazla deprem oldu. Türkiye'nin her yerinde her an büyük bir deprem olabilir. Umarım bu hazırlıkları tamamlamak için yeterli süremiz olur.''