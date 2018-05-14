T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Türkiye haritası şeklinde hazırlanan pistte robotlarını yarıştırdılar

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 11 okuldan 49 öğrencinin katıldığı 'Çizgi İzleyen Robot Yarışması' düzenlendi

14 Mayıs 2018 18:34

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 11 okuldan 49 öğrencinin katıldığı \'Çizgi İzleyen Robot Yarışması\' düzenlendi. Türkiye haritası şeklindeki pist üzerinde yapılan yarışma sırasında öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli \'Çizgi İzleyen Robot Yarışması\', Erdemir Anadolu Lisesi\'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 11 okuldan 17 ekip olmak üzere 49 öğrenci katıldı. Türkiye haritası şeklinde düzenlenen pistte yarışmacılar, robotlarıyla İstanbul\'dan yola çıkarak, Samsun\'a ulaşmayı hedefledi. Yarışmaya katılan öğrenciler, pistteki robotlarını büyük heyecanla takip etti.
Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Engin Mutlu, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şenlik ve kutlama boyutunun yanı sıra dünya genelinde inisiyatif alarak, katma değer oluşturmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin büyük özveriyle yarışmaya hazırlandığını kaydeden Mutlu, \"Türkiye haritası şeklinde hazırlanan yarışma pistinde yarışmacılar İstanbul\'dan çıkarak Samsun\'a ulaşmaları planlanmıştır. Bu fikir ışığında Mustafa Kemal Atatürk\'ün İstanbul\'dan başlattığı Anadolu direnişinin ilk durağı Samsun\'a yaptığı yolculukta yaktığı istiklal ışığına, cumhuriyetimizin güvencesi gençlerimiz tarafından da çağdaş medeniyetler seviyesinde sahip çıkılması ve bu ilerleyişin devam ettirilmesi amacıyla \'Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi\' isimli çizgi izleyen robot yarışması yapılmasına karar verildi. Takip eden yıllarda geleneksel hale getirilerek, İstiklal Harbi’nin süreci işlenecektir\" dedi.
Gün boyu sürecek yarışmada hedeflerine ulaşan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AytaçDHAZONGULDAKRobot YarışmasıTürkiyeMilli Eğitim MüdürlüğüGidişin Dijital AyakRobot Yarışması Erdemir Anadolu LisesiYarışmayaSamsunErdemir Anadolu Lisesi Müdürü Engin MutluMayıs Gençlik HaftasıMutluBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24