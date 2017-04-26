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Bilim / Teknoloji

Türkiye hangi renk otomobil tercih ediyor?

Vasıta ilanına en çok bakan il İstanbul oldu

26 Nisan 2017 12:13

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de sıklıkla kullanılan online bir platform üzerinden verilen tüm ilanların yaklaşık yüzde 19’unu vasıta ilanları oluşturdu.  Vasıta ilanına en çok bakan il İstanbul olurken alıcılar tercihlerini beyaz renkli otomobillerden yana kullandı.

Hürriyet'te yer alan haberdeki verilere göre 1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında vasıta ilanlarının yüzde 68’ini otomobil ilanları oluşturdu. Otomobil ilanlarını, yüzde 12’lik oranla Minivan-Van-Panelvan, yüzde 7’lik oranla da ticari araç ilanları izledi.

Yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi. En çok vasıta ilanı bakan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu. Ortalama 13 dakika 26 saniye süre ile vasıta bakan kullanıcılar, ilanları ararken sırasıyla masa üstü bilgisayar, cep telefonu ve tabletleri tercih etti.

 

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