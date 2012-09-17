Türkiye halkı en çok nelerden korkuyor?

National Geographic Channel Avrupalıların en büyük korkularının ne olduğunu ortaya çıkartmak için 16 ülkede GFK araştırma şirketi aracılığıyla bir anket çalışması yürüttü. Yapılan ankette Türk halkının %85’i en çok doğal afetlerden korkarken, %79’u da sağlık sorunlarından %76’sı ise ekonomik kriz olmasından korkuyor.

mediacatonline.com'da yer alan habere göre; Türkiye, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Estonya, Polonya, Yunanistan ve Bulgaristan’da yapılan ankete 18-49 yaş arası kişiler katıldı.

Anket, aynı zamanda National Geographic Channel’ın Kuzey Amerika’da yaşayan bir grup insanın korkularını ve dünyanın sonundan kaçınmak için aldıkları önlemleri konu alan “Kıyameti Bekleyenler” belgeselinden yola çıkılarak gerçekleştirildi.

Rakamlarla Türk halkının korkusu

Ankete göre, Türk halkının %85’i en çok doğal afetlerin olmasından korkarken, %79’u sağlık sorunlarından, %76’sı ise ekonomik kriz olmasından korkuyor. Ülke hakkında ise; %36’sı terör saldırısı, %32’si savaştan, %25’i siyasi istikrarsızlıktan, %23’ü işsizlikten, %19’u ise ekonomik krizden korkuyor.

Yeni nesillerin geleceği

Terrörizm ve savaş Türk halkının ülkeleri hakkında en çok endişe duydukları sorunların başında geliyor.

Türk halkı bir ekonomik kriz anından alınacak önlemlerin en az doğal bir afet sırasında alınması gereken önlemler kadar önemli olduğunu düşünüyor.

Eğer dünya bir yıl içerisinde yok olacak olsaydı, Türklerin çoğunluğu aileleriyle kalmayı veya seyahat etmeyi tercih ediyorlar.

Yeni nesillerin geleceği konusunda endişe eden ülkeler arasında Türkiye 3.sırada yer alıyor.

Kurumlara olan güven eksikliği

Anket sonuçları aynı zamanda ortak bir sorunu daha ortaya çıkarttı: halkın politik ve ekonomik ulusal ve uluslararası kurumlara olan inancının azalması. Bununla birlikte, ankete katılanların %61’i bir ekonomik kriz veya doğal afet durumunda yalnızca kendilerine, %36’sı ise polis ve orduya, %24’ü sivil toplum kuruluşlarına güvenebileceklerini belirtti.