Türkiye hâlâ bekletiyor; Gine Bissau Cumhuriyeti de Paris İklim Anlaşması'nı onayladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası, Paris İklim Anlaşması’nın Afrika ülkesi Gine Bissau Cumhuriyeti‘nde 22 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Böylelikle insanlık tarihinin en geniş katılımlı anlaşmasının yürürlükte olduğu ülke sayısı 181’e, Avrupa Birliği ile birlikte anlaşmayı yürürlüğe sokan taraf sayısı 182’ye ulaştı.

Anlaşmanın ulusal meclisleri tarafından onaylanmadığı ülke sayısı ise 15’e geriledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bu gruptaki diğer ülkeler Angola, Ekvator Ginesi, Eritre, Güney Sudan, Irak, İran, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Özbekistan, Rusya, Surinam, Umman ve Yemen.

2016 Ekim ayında yürürlüğe girmişti

Yeşil Ekonomi’de yer alan habere göre, Paris İklim Anlaşması 2015’in Aralık ayında gerçekleşen COP21 zirvesinde 194 ülke ve Avrupa Birliği temsilcileri tarafından kabul edilmişti. Nikaragua ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nin de anlaşmayı daha sonra kabul etmesi ile anlaşmadaki taraf sayısı 197’ye yükselmişti.

İnsanlık tarihinin en geniş katılımlı mutabakat metni olan anlaşma, 2016’nın Ekim ayında, anlaşmayı ulusal meclislerinde onaylayan ülke sayısının 72’ye, bu ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarındaki payının ise yüzde 56,75’e ulaşması ile bu tarihten 30 gün sonra resmi olarak yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, küresel sera gazı emisyonlarının en az yüzde 55’inden sorumlu, en az 55 ülkenin ulusal meclisleri tarafından onaylanması gerekiyordu.