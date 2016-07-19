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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

19 Temmuz 2016 08:50

1- Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı görüşecek, TBMM'de AKP Grup Toplantısı'na katılacak. Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, konuk başbakan ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'yi kabul edecek.

3-  Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- Darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanacak. 

5- TBMM Genel Kurulu'nda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

6- AKP, CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.

7- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, darbe girişimine tepki göstermek ve iş dünyasının düşüncelerini paylaşmak üzere, 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsa başkanları ve yönetim kurullarıyla eş zamanlı ortak bildiri yayımlanacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısında faiz kararına ilişkin açıklama yapacak. 

11- TÜİK, 2015 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

12- Futbolda 2016-2017 sezonu öncesi takımların transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları takip ediliyor.

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