Türkiye genelinde elektrik kesintisi

Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi elektrik kesintileri nedeniyle metro seferlerinin yapılamadığını duyurdu.

Kesinti TEİAŞ kaynaklı

Konu ile ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, sıkıntının kaynağında TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) sisteminde yaşanan bir sorun bulunuyor. İstanbul’un bazı bölgeleri yanı sıra Türkiye’nin bazı illerinde de benzer sıkıntı yaşanıyor.

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet siteleri çöktü

Öte yandan BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın “kesinti” sayfası yoğunluk nedeniyle çökmüş durumda.

Enerji Bakanlığı'nda kriz masası kuruldu

Kesintinin ardından Enerji Bakanlığı'ndaki kriz masasında da çalışma yürütülüyor.



TEİAŞ yetkililerinin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise elektrik nakil hatlarında saat 10.36'da yaşanan sorun nedeniyle birçok bölgede elektriklerin kesildiği, teknik inceleme başlatıldığı ve sisteme en kısa sürede elektrik verilmesi için çalışıldığı kaydedildi.



İstanbul'da vatandaşlar sosyal medyadan metroda ve Marmaray'da mahsur kaldıkları yönünde mesajlar atarken, elektrik şirketinin web sitesine yoğunluk nedeniyle ulaşılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Twitter'dan metro seferlerinin durduğunu duyurdu. İBB Trafik Kontrol Merkezi de İstanbul genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının çalışmadığını açıkladı.

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