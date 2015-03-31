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Elektrik Mühendisleri Odası'ndan iddia: Kesinti 1 gün sürebilir

Elektrik Mühendisleri Odası, bazı özel santrallerin fiyat düşüklüğü nedeniyle elektrik satmak istememesinden kaynaklanabileceğini ileri sürdü

31 Mart 2015 14:44

Elektrik Mühendisleri Odası, bir santralin yeniden devreye girebilmesinin saatler hatta bir gün sürebildiğini iddia etti.

hürriyet.com.tr'den Aysel Alp'in haberine göre, EMO Genel Merkez Müdürü Emre Metin, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin şunları söyledi: "Frekans kopması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir ki; dün ya da 1 gün önce Avrupa Şebekesinden anlık olarak koptuk. TEİAŞ buna gerekçe olarak Adana'da bir santralin devreye girmemesini gösterdi" dedi.

Metin, elektrik fiyatlarının anlık olarak belirlenmesi nedeniyle elektrik üreten bazı özel santrallerin 'düşük fiyat' saatlerinde elektrik satmak istemediklerine dikkat çekti.

2007 yılında Ege Bölgesinde 19 ilin karanlıkta kaldığını anımsatan Metin, "1 gün boyunca karanlıkta kalmışlardı çünkü özel santral devreden çıkmıştı. EPİAŞ fiyatları anlık belirleyince bazı santraller, 'arıza bildirimi' yaparak devreden çıkıyor. Çünkü zararına çalışmak istemiyor. Onların devreden çıkması diğerlerini de etkiliyor ve bir zincir halinde sistem hata veriyor" dedi.

 

Elektrik kesintisi 1 gün sürebilir

 

Metin, bir santralin yeniden devreye girebilmesinin saatler hatta bir gün sürebildiğine dikkat çekerek, "Arızanın nededini TEİAŞ açıklayacak. Ancak devreden çıkan santrallerin yeniden sistemi girmesi saatler hatta bir gün sürebilir" dedi.

 

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