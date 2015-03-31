T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enerji Bakanı Yıldız'dan elektrik kesintisi yorumu: Siber saldırı mıdır, söyleyemem

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili kriz merkezi kurulduğunu söyledi

31 Mart 2015 15:10

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin olarak, "Bir operasyon hatası mı var, teknik açıdan hata mı var, yoksa siber bir saldırı mı var, bloke olan bir durum mu var, bunların her birisini anlık takip ediyoruz" diye konuştu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, açıklamasından satır başları şöyle:

"Şu anda Ankara'da Sincan'a Balgat ve şu anda bulunduğumuz TBMM'de dahil olmak üzere bir çok kesime elektrik verilmeye başlandı. Bu bizim istemediğimiz sevmediğimiz olay. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bunun detaylarına gireceğiz. Şu anda bizim için önemli olan şebekeyi ayağa kaldırmak. Bu çok sık rastladığımız bir olay değil.

En önemli noktalardan bir tanesi saat 10:36 itibariyle arızamızın fazla, talebimizin de az olduğu zamanlardan bir tanesi. Sabah 07:30-08:30'da tüketimin daha fazla olduğunu görüyoruz.


Nereden kaynaklanıyor olabilir, iletim hatlarından, ya da manevra dediğimiz hadiseden kaynaklanabilir. Ben birebir sıcağı sıcağına da takip ediyorum. Gölbaşı'nda merkezde bir kriz merkezimiz var. Orada bu yakinen takip ediliyor. Gelişmeleri de ben buradan her bir saatte bir bu bilgileri size arz edeceğim.

Bir soru üzerine başbakanımız o cevabı vermiş bulunuyorlar. Bu az mi çok mu ihtimaldir ben bunu söyleyemem. Yani siber bir saldırı mıdır onu da söyleyemem. Bizim merkezlerimiz var, sistemin tamamının gözetildiği merkezlerimiz var. Acaba merkezleri, bölgeleri izole etmediği için mi bunlar oldu? Her bir daire kendi içinde bunu yönetmesi gerekirdi. Bir operasyon hatası mı var, teknik açıdan hata mı var, yoksa siber bir saldırı mı var, bloke olan bir durum mu var, bunların her birisini anlık takip ediyoruz. O kayıtlar hepsi çıkarılacak. Asıl olan bir an önce sistemi ayağa kaldırmak. İstemediğimiz bu durumdan derhal kurtulmak.

Sebebinin kesin bir cümle söylemekten kaçınmam lazım, doğru olmaz."

ETİKETLER

taner yıldızelektrikkesintisiber saldırı

İlgili Haberler

Türkiye genelinde elektrik kesintisi

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması: 15 yıldır böyle bir şey yaşanmadı

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki elektrik kesintisinin Ege Bölgesi'nden kaynaklı olabileceği belirtildi

Hangi illerde elektrik kesintisi yaşanıyor?

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'nın da bulunduğu pek çok yerde elektrikler kesildi

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan iddia: Kesinti 1 gün sürebilir

Elektrik Mühendisleri Odası, bazı özel santrallerin fiyat düşüklüğü nedeniyle elektrik satmak istememesinden kaynaklanabileceğini ileri sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24