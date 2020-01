Enerji Bakanı Yıldız'dan elektrik kesintisi yorumu: Siber saldırı mıdır, söyleyemem

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin olarak, "Bir operasyon hatası mı var, teknik açıdan hata mı var, yoksa siber bir saldırı mı var, bloke olan bir durum mu var, bunların her birisini anlık takip ediyoruz" diye konuştu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, açıklamasından satır başları şöyle:

"Şu anda Ankara'da Sincan'a Balgat ve şu anda bulunduğumuz TBMM'de dahil olmak üzere bir çok kesime elektrik verilmeye başlandı. Bu bizim istemediğimiz sevmediğimiz olay. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bunun detaylarına gireceğiz. Şu anda bizim için önemli olan şebekeyi ayağa kaldırmak. Bu çok sık rastladığımız bir olay değil.

En önemli noktalardan bir tanesi saat 10:36 itibariyle arızamızın fazla, talebimizin de az olduğu zamanlardan bir tanesi. Sabah 07:30-08:30'da tüketimin daha fazla olduğunu görüyoruz.



Nereden kaynaklanıyor olabilir, iletim hatlarından, ya da manevra dediğimiz hadiseden kaynaklanabilir. Ben birebir sıcağı sıcağına da takip ediyorum. Gölbaşı'nda merkezde bir kriz merkezimiz var. Orada bu yakinen takip ediliyor. Gelişmeleri de ben buradan her bir saatte bir bu bilgileri size arz edeceğim.

Bir soru üzerine başbakanımız o cevabı vermiş bulunuyorlar. Bu az mi çok mu ihtimaldir ben bunu söyleyemem. Yani siber bir saldırı mıdır onu da söyleyemem. Bizim merkezlerimiz var, sistemin tamamının gözetildiği merkezlerimiz var. Acaba merkezleri, bölgeleri izole etmediği için mi bunlar oldu? Her bir daire kendi içinde bunu yönetmesi gerekirdi. Bir operasyon hatası mı var, teknik açıdan hata mı var, yoksa siber bir saldırı mı var, bloke olan bir durum mu var, bunların her birisini anlık takip ediyoruz. O kayıtlar hepsi çıkarılacak. Asıl olan bir an önce sistemi ayağa kaldırmak. İstemediğimiz bu durumdan derhal kurtulmak.

Sebebinin kesin bir cümle söylemekten kaçınmam lazım, doğru olmaz."