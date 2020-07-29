Türkiye gazetesinin hedefinde İstanbul Sözleşmesi var; 'Türk aile yapısını bozdu, boşanmalar arttı, LGBTİ lobileri tarafından suistimal edildi'

Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen uluslararası bir sözleşme olan ve kamuoyunda ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni bugünkü manşetine taşıdı. Gazete sözleşme nedeniyle 'Türk aile yapısı'nın bozulduğunu ve boşanmaların arttığını öne sürdü.

Sözleşmedeki 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramına atıfta bulunarak LGBT'lilerin sözleşmeyi suistimal ettiğini belirtti. Manşette eski eşi İstikbal Yetkin tarafından öldürülen Ayşe Paşalı ve geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi olduğunu öne süren Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in fotoğraflarına da yer verildi.

Manşet haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Altı yıl önce yürürlüğe giren, ‘kadın ve aileyi koruyacak’ diye pazarlanan İstanbul Sözleşmesi, faydadan çok zarar getirdi.

Kadın cinayetleri arttı. 2014’den bu yana 2 bin 394 kadın katledildi. Sadece geçen sene 248 bin boşanma davası açıldı.

Bugün çekilip çekilmemeyi tartıştığımız İstanbul Sözleşmesi’ni ilk onaylayan ülkelerden biri Türkiye… Sözleşme 2012’de onaylandı, 2014’te yürürlüğe girdi. Aile içi şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyeceği söylenen sözleşmedeki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı LGBTİ lobileri tarafından suistimal edildi.

Sözleşme kadını koruyamadığı gibi Türk aile yapısını da bozdu. Kadına şiddet ve cinayetler her yıl arttı. Yargı 8 senede 1,6 milyon kadın için koruma kararı verdi. 2012’de 190 bin boşanma davası açılırken, bu sayı geçen sene 248 bine çıktı. Hükümet, İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar gözden geçirmek için çalışmalara başladı."