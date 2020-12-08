Türkiye gazetesi yazarı: Mahmut Akşit, daha önce motorlarla ilgili gizli bir dosyayı Erdoğan'a iletmek istemiş, Erdoğan'ın etrafındaki bir isim tarafından engellenmişti

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde, “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” diyen TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş Başkanı Mahmut Akşit’in başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek istediği motorlarla ilgili gizli dosyanın Erdoğan'ın etrafında olan bir isim tarafından engellendiğini yazdı.

Uğur, "Oysa Mahmut Akşit’in bu olaya komplo demesinin bir evveliyatı ve kendisinin canının yanmışlığı var. Ona düzenlenen suikastlar var. Evet, Mahmut Akşit’e Aselsan mühendislerine defalarca yapıldığı gibi defalarca suikast düzenlendiğini çok kişi bilmez. Yiyecek ve içeceklerle yapılan bu suikastların sırrı Aselsan suikastlarını da çözen Çapa Tıp Fakültesi’ndeki bazı doktorlar tarafından ortaya çıkarıldı ve Mahmut Akşit sağlığına kavuşturuldu." iddiasında bulundu.

Uğur yazısında, "Ve bilinmeyen bir vaka daha. Yıl 2018. TEİ’de gerçekleştirilen bir başka resmî törende de motor çalıştırma testi sırasında içeriden birinin motoru sabote ettiği ve motorun çalıştırılmadığı biliniyor. Daha sonra yapılan araştırmayla ortaya çıktı ki içeriden bir sabotör motorun içine metal parçaları atmıştı. Daha evveline gidelim. Kendisinin o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan’a iletmek istediği motorlarla ilgili gizli dosya da o sıralarda ne yazık ki Erdoğan’ın etrafında olan bir isim tarafından engellenmişti. İşte Akşit’in engellemeler dediği bu kadar kapsamlı bir sabotajlar, suikastlar diziniydi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla yapılan millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, motorun hazır olup olmadığını sorması üzerine TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş Başkanı Mahmut Akşit, bilinmeyen bir nedenle "Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın "Şu anda ateşleyelim" sözlerini duymayan Akşit, "Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, lütfen işinizi düzgün yapın" dedi.

Bakan Akar'ın uyarısı üzerine durumun farkına varan Akşit, motorun çalışması çalışmalarının defalarca engellendiğini ifade ederek Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.

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