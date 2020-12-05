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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın' dedi, Bakan Akar dürttü

"Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, lütfen işinizi düzgün yapın"

05 Aralık 2020 15:00

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla yapılan millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 

Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, motorun hazır olup olmadığını sorması üzerine TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş Başkanı Mahmut Akşit, bilinmeyen bir nedenle "Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dedi. 

Erdoğan'ın "Şu anda ateşleyelim"  sözlerini duymayan Akşit, "Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, lütfen işinizi düzgün yapın" dedi. 

Bakan Akar'ın dürtmesi üzerine durumun farkına varan Akşit, motorun çalışması çalışmalarının defalarca engellendiğini ifade ederek Erdoğan'a desteği için teşekkür etti. 

ETİKETLER

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