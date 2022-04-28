Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet kararı ağır oldu

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Gezi Parkı Davası'nda iş insanı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının ağır olduğunu söyledi.

Uğur yazısında, "Gezi'de meselenin ağaç olmadığını" savunurken, "Gezi Olayları, Türkiye’ye yönelik bir darbe girişimiydi. Planlanmış, dizayn edilmiş, önceden provaları yapılmış, devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ’cülerin provoke etmesiyle AK Parti iktidarını ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ı devirmek için başlatılmış bir kalkışmaydı" düşüncesini savundu.

Uğur, "Gezi’nin gerçek sorumlusu ABD ve AB’nin bu işi taşere ettiği George Soros denen turuncu renkli aşağılık. Osman Kavala ise şüphesiz Soros’un bu işi havale ettiği Türkiye’deki yerli iş birlikçisi ve temsilcisi. Kavala, Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’deki kurucusu malum" dedi.

Kararın adil olup olmadığını sorgulayan Uğur, "Osman Kavala kararına dönersek. Yargının ağırlaştırılmış müebbet kararı bana göre ağır oldu. Sadece şu soruyu yöneltmek istiyorum: PKK elebaşı Murat Karayılan, ola ki Türkiye’ye getirildi ve yargılandı. Alacağı maksimum ceza ne? Ağırlaştırılmış müebbet. Bin kere ağırlaştırılmış müebbet olsa ne yazar. Kavala da ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eğer sizin için aynı şey ise, diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

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