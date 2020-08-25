Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: İBB Başkanı  İmamoğlu, kendisine OLAY TV adlı bir televizyon satın aldı; parti kurmadan Cumhurbaşkanlığı’na hazırlanacak

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, OLAY TV isimli televizyon kanalını satın aldığını iddia etti. Uğur, "Öyle anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu da aynen Muharrem İnce gibi, Macron tarzı, tüm siyasi partilerden 'bağımsız' bir yol izleyerek, parti kurmadan Cumhurbaşkanlığına hazırlanacak." görüşünü savundu.

Uğur, "Haber, ünlü iş adamı ve siyasetçi Cavit Çağlar’a ait olan OLAY TV’nin yeniden açılacağı ile ilgiliydi. Sonra ilk bilgiler düşmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı. Televizyonu satın alan Hüseyin Kalkan adlı Trabzonlu bir iş adamı. Kendisi aslında İmamoğlu’nun yakın dostu ve sponsoru olarak tanınıyor. Televizyonun başına NTV’nin de kurucusu ve aynı zamanda İmamoğlu’nun İBB’de danışmanlığını yürüten Nuri Çolakoğlu getirilmiş. Genel Yayın Yönetmeni ise yine İBB İştirak Şirketlerinden Sorumlu Basın Danışmanı; Gazeteci Süleyman Sarılar. Evet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine OLAY TV adlı bir televizyon satın aldı." ifadesini kullandı.

Uğur, "Olay budur. En başta 'Çok acayip şeyler oluyor' demem boşuna değildi. Muharrem İnce’nin kendisine CHP’den ruhen ayrılarak yeni bir yol çizmesiyle siyaset zaten 2023 seçimlerine kilitlenmişti bile. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği bir mülakatta 'Abdullah Gül’den neden korkuluyor ki' demesi suyu ısıtmaya devam etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun OLAY TV’si." düşüncesini dile getirdi.

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