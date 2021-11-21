Türkiye gazetesi manşeti: 8 bin TL maaşla çalışacak işçi yok

Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde "8 bin TL maaşla çalışacak işçi yok" haberini yayımladı.

"8 bin TL maaşla çalışacak işçi yok" başlıklı haberde, "Türkiye’nin yıllardır çözemediği “iş beğenmeme” problemi artık üretime de ket vurmaya başladı. Anadolu’da birçok sektör ve işletme, maaşları 8 bin TL’ye kadar yükseltti. Ancak yine de çalışacak eleman bulamıyorlar. Böylece üretim ve gelir azalıyor. Yeni siparişler de alınamıyor!" denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye yeni dönemde “üretim ve ihracat” odaklı büyüme modeline geçerken sektörler de artan taleple birlikte kapasitesini hızla yükseltiyor. Ancak iş dünyası, maaşların 8 bin TL civarına çıkmış olmasına rağmen çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyor.Yalova Altınova’da faaliyette bulunan Tersan Tersanesi, dünyanın birçok ülkesine gemi imalatı yapıyor. Tersaneden, yılda 6 tane dev boyutlarda gemi çıkıyor. Burada inşa edilen gemilerin her birinden ülkeye 25 milyon avro döviz girdisi sağlanıyor. Ancak tersane, eleman sıkıntısı yaşıyor. Özellikle yetişmiş, vasıflı kaynak ve montajcı elemanlarına ihtiyaç duyan tersane, 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor. Tersanenin Plânlama Müdürü Şükrü Eren “Yüksek teknolojiye sahip balıkçı, yolcu, kargo gemileri yapıyoruz. Gemi inşa sanayiinin temelinde kaynak var. Paslanmaz ve argon kaynak bilen, kaynak konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Mobilya ve panel montajlarında da yetişmiş eleman lazım. Bu elemanlarda maaşlar 8 bin liraya kadar çıkıyor. Bulabilsek, bu paraları vereceğiz, ama yok!” dedi.

Ayakkabı üreticisi Reşit Köse de “Yaklaşık 30 yıldır sektördeyim ve 15 yıldır imalat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ayakkabı yapımı için, önce kesim bölümünden derisini alıyoruz ve deriler kesiliyor. Sonra ‘saya’ dediğimiz bölümde dikiliyor. Daha sonra taban yapıştırılıyor. Son olarak temizlik bölümüne geliyor ve böylelikle ayakkabı imal edilmiş oluyor. Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Örnek olarak Cezayir, Irak, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Ürün yetiştiremiyorum. Siparişlerim çok fazla. Aylık 8 bin lira maaş vermemize rağmen, işçi bulamıyoruz. Bu konuda gerçekten çok mağduruz. Kalifiye eleman bulunmuyor. Şu anda Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde her dalda, her bölümde elemana ihtiyaç var. Mesleki liselerde normal şartlarda ayakkabı sektörüne önem verilmiyor, bu yüzden de problem oluyor. Bu sıkıntıyı sadece biz ayakkabı sektöründekiler değil, diğer sektördeki işverenler de yaşıyor” diye konuştu."

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de Türkiye gazetesinin manşetine ilişkin olarak, "Türkiye’nin manşeti: “8 bin TL maaşla çalışacak işçi yok” Yalova’daki Tersan tersanesi vasıflı kaynak ve montaj elemanı arıyormuş. Ülkede işsizlik sorunu olmadığını kanıtlamaya çalışıyorlar ama işsizlere duyurmakta yarar olabilir…" paylaşımını yaptı.