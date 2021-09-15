Türkiye gazetesi, “İş çok ancak çalışan yok” manşetiyle çıktı; “Herkes masa başı iş peşinde”

Türkiye gazetesi bugün “Bu ‘iş’te bir terslik var” manşetiyle çıktı. İşverenlerin görüşlerine yer verildiği söz konusu haberde, iş imkanının çok olduğu ancak bu işlerde çalışmak isteyenin bulunamadığı iddia edildi.

İş verenlerin “10 gençten 9’unun makinede çalışmak istemediği; emek yoğun işlerin yüzüne bakan olmadığı” iddiası gündeme getirilen haberde, “Türkiye’de işsiz sayısı 3,9 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 12. İş beğenmeyenler ve iş aramayanlarla birlikte oran 23,6’ya yükseliyor” dendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Ağustos’ta açıklanan işsizlik rakamlarına göre; işsizlik nisan-haziran döneminde 0.6 puanlık azalışla yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişiye geriledi. TÜİK’ göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti. TIKLAYIN - İkinci çeyrekte işsiz sayısı 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 kişiye geriledi

Türkiye gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan haberde, üretim ve imalat sektöründe eleman sıkıntısı yaşandığı ifade edildi. Söz konusu durumun işsizliği “körüklediği” ifade edilen haberde, üretim kısmında da aksamalar yaşandığı belirtildi.

Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Işık Ferforje şirketinin yetkilisi Adem Büyükusta, Erteks şirketinin üretim müdürü Ramazan Gürbüz ve kariyer siteleri üzerinden iş arayan üç ismin görüşüne yer verildiği söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı:

“Bu durum işsizliği körüklerken, aynı zamanda üretim tarafında aksamalara neden oluyor. En fazla elemanı makine-imalat, tekstil, mobilya gibi emek yoğun sektörler arıyor. Patronlar, gençlerin masa başı çalışmak istediklerini ve bu nedenle ara eleman problemi yaşandığını söylüyor. Yetişmiş bir CNC operatörünün maaşı 8 bin liralara kadar çıkıyor. Bir mobilya ustası 7 bin lira civarında maaş alıyor. Demir doğrama atölyesinde çırak olarak başlayan bir kişi 3.500 lira kazanıyor. Ancak bu meslekler gençlere zor geliyor. Emek yoğun sektörlerin iş verenleri, beyaz yakalı olma hayali peşinde koşanların bir yerden sonra AVM’lerde tezgâhtarlık yapmak zorunda kaldıklarını ve meslek sahibi olamadıklarını ifade ediyor.”

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