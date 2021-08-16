İkinci çeyrekte işsiz sayısı 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 kişiye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre; işsizlik nisan-haziran döneminde 0.6 puanlık azalışla yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 44,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 23.2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yıllık yüzde 11,8 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalarak yüzde 11,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44,7 oldu

İstihdam oranı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan artarak yüzde 44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişi oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 16,5 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5 oldu.

İstihdamın yüzde 70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın yüzde 70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,7'sini işverenler, yüzde 15,8'ini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 9,6'sını ücretsiz aile işçileri oluşturdu.