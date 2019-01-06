Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Sözcü'ye tepki: Ülkeye demokrasi kendine otokrasi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sözcü gazetesi yöneticilerinin sendika üyesi çalışanlara üç gündür yoğun istifa baskısı uygulandığını öne sürüldü. Sendika tarafından yapılan "Ülkeye demokrasi kendine otokrasi" başlıklı açıklamada “Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi, kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor” ifadeleri kullanıldı.

Sendika, yaptığı açıklama ile Sözcü gazetesinde çalışanlara TGS’den istifa baskısı uyguladığını iddia etti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sözcü gazetesi yöneticileri, çalışanların sendikalı olma hakkını gasp ediyor. Gazeteciler Sendikası’na üye olan Sözcü çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri için üç gündür yoğun bir baskı uygulanıyor. Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak, sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor. Anayasayı tanımayan, çalışanların sendika hakkını kabul etmeyen, gazetecilere yönelik saldırgan bir tutum içinde olan Sözcü gazetesi yöneticileri, lafa gelince ülkede hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor! Birçok yazarı, çalışanı, hatta sahibi hukuksuz bir şekilde yargılanan ve bu nedenle sendikamızdan her dönemde dayanışma gören Sözcü yönetimi kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor. Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Türkiye Gazeteciler Sendikası medya sektöründe orman kanununu sona erdirip yerine insanca çalışma düzenini koymaya kararlıdır. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymayı öğreteceğiz.”