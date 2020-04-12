Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciye saldırı barbarlıktır

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), İzmir'de gazeteci Ulvi Tanrıverdi'ye yapılan saldırıyı kınayarak, "Gazeteciye saldırı barbarlıktır" dedi.

TGS İzmir Şubesi çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Çağrı Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çağrı Radyo Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ulvi Tanrıverdi için yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetecinin fikirlerinden dolayı fiziki saldırıya maruz kalmasını 'barbarlık' olarak tanımladı.

TGS açıklamasında, saldırının arkasındaki güç ve faillerin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

''Menemen'de gazeteciye yapılan fiziki saldırı, halkın bilgi ve haber alma hakkına saldırıdır. Yerel demokrasinin yerleşmesine saldırıdır. Gazetecilerin özgür çalışamadığı ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Saldırıyı kınıyor ve bu barbarlığın son olmasını diliyoruz.'

Ne olmuştu?

İzmir Menemen'de gazeteci Ulvi Tanrıverdi 11 Nisan gecesi saldırıya uğramıştı. Tanrıverdi, saldırı sonrası hastaneye kaldırılmış, polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almıştı. Tanrıverdi, özellikle ilçedeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili yazılar yazıyordu.