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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Tivibu'ya sansür tepkisi

Tivibu'daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV'nin yayınlarına son verilmişti

29 Eylül 2015 11:22

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak dijital yayın platformu Tivibu'daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV'nin yayınlarına son verilmesini kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

'Sansürün geldiği nokta'

 

“Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV televizyon kanallarının yayınlarına seçim öncesi son verilmiştir. Hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri yenilenmemiştir. Bu TV kuruluşlarına uygulanan hukuksuzluk, iktidar baskısının ve sansürün geldiği nokta açısından ibret vericidir. Halkın haber alma hakkını ihlal eden bu uygulama basın tarihine yeni bir kara leke olarak geçmiştir. Bir kamu yayın dijital platformu olan Tivibu, üç TV kanalının yayınına neden son verdiğini halka açıklamakla sorumludur. Bu uygulama 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanuna, Anayasa'da belirtilen basın özgürlüğüne, eşitlik prensibine ve Rekabet Kanunu'na aykırı bir tutumdur.

 

'Hukuksuz uygulama'

 

Tivibu tabi olduğu 6112 sayılı kanuna göre bir kamu dijital yayın platformu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek ile yükümlü olduğunu unutmamalı ve bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmelidir.” 

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