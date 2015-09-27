Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, "Devlet, dijital yayın platformu Tivibu’dan muhalif kanalları çıkarma kararı aldı. Tivibu, 'BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV' kanallarını gerekçesiz olarak platformdan çıkarıyor" dedi. Toros, "Bir kamu yayın platformu, iktidarın istemediği kanalları kapının önüne koyuyor" görüşünü dile getirdi.

Toros'un Bugün'de "Ve karartma başladı" başlığıyla yayımlanan (27 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Devlet, dijital yayın platformu Tivibu’dan muhalif kanalları çıkarma kararı aldı.

Uygulama bu akşam hayata geçiriliyor.

Tivibu, “BUGÜN TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV” kanallarını gerekçesiz olarak platformdan çıkarıyor.

Özgür medya kanalları bir bir kapatılıyor.

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Tivibu, Türk Telekom’un dijital yayın platformu.

10 sene önce, bu iktidar döneminde, Türk Telekom’un yüzde 55’i Suudi Öger Grubu’na satılmıştı. Dev şirketin yüzde 30’u Hazine’de, yüzde 15’i ise halka açık.

Bakmayın bu tabloya…

Telekom’u bu iktidar tarafından atanan isimler yönetiyor.

Yönetim kurulundaki şu isimler tanıdık gelecektir: Abdullah Tivnikli, Fahri Kasırga, İbrahim Eren, Yiğit Bulut.

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Kamu mülkleri kimsenin babasının malı değil, bu halkın.

Maalesef iktidar, kamu imkânlarını tümüyle yandaşlara paylaştırıyor.

Kamu bankaları, yandaş medyayı besliyor.

Kamu uçaklarında yandaş gazeteler dağıtılıyor.

Şimdi de…

Bir kamu yayın platformu, iktidarın istemediği kanalları kapının önüne koyuyor.

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Hani diyorlardı ya, “Diktatör olsak medya böyle yayın yapabilir miydi” diye…

Şu anda bu oluyor: Özgür medya susturuluyor!

Siyasal iktidar, ellerindeki onca kamu olanağına rağmen…

Daha iyisini yapamadığı için…

Rekabet etmek yerine yok etmeyi tercih ediyor.

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İktidarın ulusal çapta en az 42 mecrada medyası var: TV, gazete, radyo, web…

Ve elbette, halkın elektrik faturalarından kesilen payla bütçesinin yarısı finanse edilen TRT!

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Daha iyisini yapıp rekabet edemeyince…

Rakibinin ayağına sıkmak bir zavallılığın, acizliğin sonucudur.

Bu ancak, saklayacak bir şeyi olanların yöntemidir.

Gözleri dönünce sağlıklı düşünemiyorlar.

Zeka ile olmayınca çekiçle yapıyorlar.

Ve elinde çekiç olana her şey çivi görünüyor.

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Seçimden önce TÜRKSAT uydusuna yazı yazıp, “Şu şu kanalları çıkartın” demişlerdi.

Devletin TÜRKSAT’ı, “Bu hukuksuz bir talimat” diyeceği yerde RTÜK’ten görüş sormuştu.

Emin olun, kapatma arzuları diğer mecralara da sıçrayacaktır.

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Devletin Tivibu’su üç kanalı sebepsiz yere platformundan çıkarma kararı aldı.

Bu keyfi kararı 27 Eylül gecesi (bu gece) hayata geçiriyor.

Ey seyirci;

2 milyona yakın abonesine sormadan, onların tercihlerini hiçe sayarak bu kararı alan Tivibu yönetimine tepkisiz kalma!

Özgür medya susturuluyor…

Türkiye karanlığa gömülüyor!

Medyana sahip çık Türkiyem…

Yoksa…

Bunlar son sözlerimiz olabilir!