Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Polisin gazeteciyi hedef seçmesini kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Taksim'deki gösterilerde görev yapan 12 muhabirin polis tarafından şiddete uğramasını kınadı, sorumluların bulunması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye’de polisin toplumsal olaylarda kamuoyunun haber alma ve gerçeklerden haberdar olma hakkı için görev yapan gazetecileri hedef almayı sürdürmesi demokrasi adına utanç vericidir.

İstanbul Taksim ve Ankara'daki gösterileri izleyen 12 muhabir, polis copu, plastik mermisi ve sıkılan tazyikli suyla yaralandı. Meslektaşlarımızın kamera ve fotoğraf makineleri kırıldı. Polisin göstericilere ve gazetecilere uyguladığı bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz.

Meslektaşlarımız; Aydınlık muhabiri Yusuf Durdu Emre, Seç Haber sitesi haber müdürü Şafak İnan, Radikal gazetesi muhabiri Elif İnce, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Rauf Maltaş, Etkin Haber Ajansı muhabirleri Yıldız Tar, İsminaz Ergün, CNN International muhabiri Mohammet Jamhoom, IMC muhabiri Michelle Demishevich, Vice News UK fotomuhabiri Deniz Agah ve serbest muhabirler Berna Şahin ile Savash Porgham’a geçmiş olsun diyoruz.

Şiddet uygulayan polislerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”