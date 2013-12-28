Erdoğan: Taksim Meydanı'na 300-400 kişiyle gelmeye çalışıyorlar ama artık gelen yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını "komplo" olarak nitelendirerek, milletin hayır duası ve desteği ile bu "komployu" aşacaklarını söyledi. Erdoğan, "Gezi ile yapmak istediler başaramadılar. Şimdi bu yolla yapmaya çalışıyorlar, hatta birleşiyorlar. Bu da çok enteresan. Dün işte İstanbul'da filan bu tür şeyler yapmak istediler. Ama şimdi bakıyorsunuz işte İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak istiyorlar, 300-400 kişiyle filan artık gelen yok. Ve inanıyorum ki tutmayacak" dedi.

Partideki ayrılıkları da değerlendirdiren Recep Tayyip Erdoğan,"Efendim bazıları partiden ayrıldı. Ayrılmadı, ayırdık. Çünkü 'partimizin içerisinde maalesef bu tür fitne unsuru olanları artık barındırmanın bir anlamı yok' dedik. Hemen MYK olarak kararımızı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak verdik, verince onlar hemen kalktılar istifa ettiler, yollarına gittiler. Artık sizin zaten yapacak bir şeyiniz yok. Etseniz de etmeseniz de bu hareket sizi kapıya koymuştur. Biz daha önce de bunların benzerini yaşadık" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan partisinin il başkanlığı tarafından Anemon Otel'de onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu vurguladı.

CHP'nin Belediye Kanunu'ndaki değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığına fakat Anayasa Mahkemesi'nin bu itirazı kabul etmediğini anlatan Erdoğan, "Hemen burada yanda komşu İzmir var. İzmir'de nasıl bir büyükşehir belediyeciliği yaptığı ortada. Adeta kasaba belediyeciliği var bunlarda" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçimin arifesinde başlatılan şu başlatılan kampanya manidardır. Bu kampanya, ne Tayyip Erdoğan'ın şahsınadır ne AK Parti'nin iktidarınadır, bilesiniz bu milli iradeyedir, bu Türk milletine karşı başlatılmış bir kampanyadır.

Uluslararası çevrelerin ve ulusal taşeronlarının attığı adımlardır. Paralel yapı, bu atılan adımları gerçekleştiriyor.

Yaşananlar gözlerimizin önünde ama biz sabır ve kararlılıkla yolumuza devam edecez. Biz icraatlarımızı yapacağız. Varsın onlar bize beddua etsinler. Öyle kimse 'ben bedduayı salladım, gelir tutar' yok böyle bir şey.

Türkiye ve millet düşmanları ihanet şebekelerini de kullanmak suretiyle alçak bir operasyon başlattılar. Biz milletle yola çıktık, milletle devam edeceğiz.

Biz meşruiyetini milletten alan bir iktidarız. Hesabımızı da sadece millete veririz. Ölüm ötesinde hesabımızı sadece Allah'a veririz. İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak istiyorlar ama gelen yok. Biliyorum ki tutmayacak. Çalışırsak bu iş bizim lehimize biter. Biz siyasetimizi sadece kumsallarda yapmayız.

Bazıları 'partiden ayrıldılar' diyor. Ayrılmadılar, ayırdık. 'Fitne unsuru olanları barındırmanın anlamı yok' dedik. MYK kararıyla disiplin kuruluna sevk ettik. Ondan sonra kendileri istifa etti.

Bize bunları geçmişte de yapanlar oldu. Kurdukları parti de gitti, esamelari okunmuyor. Neden? Çünkü İhanet edenlerin esamesi okunmaz. Biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bize yeteriz."

Başbakan Erdoğan bugün Manisa'da iki ayrı toplu açılış töreninde de konuşma yapmıştı.