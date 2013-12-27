Adana'da yolsuzluk protestosuna polis sert müdahale etti

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda 'yolsuzluk protestoları' düzenlendi. Bu akşam İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Sakarya ve Adana'da eylemler düzenlendi.

Adana'da sert müdahale

Adana'daki İnönü Parkı'nda bir araya gelen Türk Tabipler Birliği üyeleri ile KESK'e bağlı sendika üyeleri, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle hükümeti protesto etti.

İnönü Parkı'nda bir araya gelen kitle, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle hükümeti protesto etti. Ardından grup, Atatürk Parkı'na kadar yürümek istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, grubun yürümesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Ancak grup, yürümekte ısrar etti. Bir süre polisle pazarlık eden göstericiler, kol kola girerek İnönü Parkı'ndan caddeye doğru yürüyüşe geçti. Bunun üzerine TOMA'larla göstericilerin üzerine su sıkıldı. Göstericilerin taşla karşılık vermesi üzerine arbede çıktı. Polisin biber gazı da sıktığı göstericiler ara sokaklara girerek kaçtı.

TOMA'ların su sıktığı bir gazetecinin de kamerasının kırıldığı olayda 1 kişi de gözaltına alındı. Polis bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Ankara Kuğulupark'tan Kennedy Caddesi'ne hükümet istifa sloganlarıyla yürüyen bir grup, barikatlar kurup ateşe verdi.

İstanbul

İstanbul'da da TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde saat 16:30'da protesto gösterisi düzenledi.

Eylem boyunca sık sık 'Hırsız Var' diye bağıran grup, 'Başbakan da İstifa etsin', 'Çılgın Projeler Dondurulsun', 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı TMMOB denetlesin' şeklindeki taleplerini dile getirdi. 'Bakanlar yetmez, Başbakan İstifa', 'Çal çal nereye kadar, bitti bitti buraya kadar', 'Yalana talana AKP'ye hayır' şeklinde slogan atan grup ellerinde 'Başbakanın da kutusu açılsın', Kutu kutu pense Başbakan da istifa etse' yazılı pankartlar taşıdı.

Sakarya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Sakarya'ya yapacağı gezi öncesinde CHP Gençlik Kolları yaptığı yürüyüşte 'Hükümet istifa' pankartı açıp hükümeti istifaya çağırdı. Adapazarı'nın en hareketli caddesi Çark Caddesi'nde akşam saat 19.30 sıralarındaki yürüyüşe CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Gençlik Kolları üyelerinin de bulunduğu topluluk, 'Hükümet İstifa Halk İktidara' pankartı açıldı. Aralarında Fikir Kulüpleri Federasyonu üyelerinin de bulunduğu grup son günlerde gündemde olan 'Yolsuzluk ve rüşvet' operasyonuyla ilgili sloganlar atarak Atatürk Bulvarı'na doğru yürüdü. Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Murat Taksim isimli genç şunları söyledi: "Haziran Direnişi'nde ayağa kalkan halk, işlerin o kadar da kolay halledilemeyeceğini kendilerine göstermiştir. Yarın Başbakan kentimize geliyormuş. Buradan kendisine sesleniyoruz, yalanlara karnımız yok! Yolsuzlukların üstünü türlü türlü yalanlarla örtmeye kalkacaksın, 'Faiz lobisi', 'Dış güçler' diyeceksin, 'Bizi çekemediler, şimdi yıpratmaya çalışıyorlar' diyeceksin, 'Sandıkta görüşeceğiz' diyeceksin. AKP giderken cemaat 'bari ben aradan sıyrılayımın derdinde. Artık kılıf minareye uymuyor. Ne cemaat ne sağa kayan odaklar, nede AKP'yi başa getiren ulusal ve uluslararası koalisyon, bu kirli oyunlara karşı ne AKP ne Cemaat; tek çözüm halkın iktidarıdır." Çok sayıda sivil polisinde eşlik ettiği yürüyüşte toplanan kalabalık yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

İzmir

İzmir'de, 17 Aralık Operasyonu, 'Bakanlar yetmez, hükümet istifa' diyerek protesto edildi.

17 Aralık Operasyonu ile hükümeti protesto etmek isteyen grup saat 18.30'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı. Eyleme, sendikalar, partiler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci örgütleri destek verdi Yaklaşık bin kişilik grup ellerinde bayraklarla Ak parti Konak İlçe Binası'nın bulunduğu Basmane Meydanı'na doğru yürümeye başladı.

Grup üyleri, 'Hırsız var', 'Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk', 'Üç bakan yetmez, Tayyip istifa', 'Gaz yedik, jop yedik, haram yemedik' sloganları atarak meydana kadar yürüdü. Grup üyeleri, burada bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı, Ferdan Çiftçi okudu. Çiftçi: "11 yıldır tek başına iktidar olan AKP'nin yıllardır adım adım inşa ettiği yolsuzluk ve rant düzeni bugün daha net görülmektedir. Yaşanan istifalar, kabine değişikliğine olanak sağlamak ve AKP iktidarının vitrin ömrünü uzatmaktan başka bir şey değildir. 12 yıla yakın süredir iktidarını zorbalık ve katliamlarla sürdüren AKP için bugün yolun sonunun başlangıcı anlamına gelmektedir. Siyasal iktidarın 'küresel komplo' olarak değerlendirmesi Türkiye'nin 'büyümesini istemeyenlerin, 'ekonomik istikrarı' ve 'huzur ortamını' bozmak isteyenlerin yapmaya çalıştığı iddia etmesi, içine düştüğü acizliğin ve yolsuzluk soruşturmasının hedefinde olduklarının somut bir yansımasıdır. İktidarın olanaklarını kullanarak, rüşvet ve yolsuzlukların üstünü örtemeye çalışan, AKP Hükümeti'nin birkaç bakanın istifa etmesiyle kirlenmeyi aklamaz. Rüşvet çarkı kuran ve işletenler, yolsuzluklar üzerinden sağladıkları kaynakları dolduran ve her türlü kirli ilişkiye girenler yargı önünde hesap vermelidir" dedi.

Grup üyeleri açıklama yaptıktan sonra dağıldığı esnada bir grup Basmane Meydanı'ndan ayrılmadı. Grup üyeleri bir süre slogan polis ve hükümet aleyhinde slogan atıktan sonra dağılırken iki bankanın camlarını kırıp ATM'lere zarar verdi.

Mersin Mersin'de Sosyalist Demokrasi Partisi üyesi yaklaşık 100 kişi, yolsuzluk eylemi yaparak hükümeti istifaya çağırdı. Mersin Forum Alışveriş Merkezi önünde toplanan grup, ellerinde 'Hırsız var', 'Bu pisliği devrim temizler', 'Özgürlük sokakta' yazılı dövizler taşıyarak, 'Babadan oğula hırsız AKP', 'Bakanlar yetmez hükümet istifa' sloganları attı. Bir süre eylem yaptıktan sonra Halk Bankası Pozcu Şubesine yürümek isteyen gruba polis engel oldu. Forum AVM önünde barikat kuran çok sayıda çevik kuvvet polisi, grubun yürümesine engel oldu. Yürüyüşten vazgeçen grup, bir süre hükümet ve polisin aleyhinde slogan attı. Grup adına açıklama yapan Gürkan Dağdeviren, bakanların istifası ve kabinede yapılan değişikliklerle başbakanın yolsuzluğun üzerine örtmeye çalıştığını iddia etti. 11 yıllık Ak parti hükümetinin sonunun geldiğini söyleyen dağdeviren, "11 yıldır ülkeyi birlikte yönetenlerin bugün tutuştukları bu saray kavgasının iç ve dış tüm bileşenleri aynı pisliğin başka versiyonlarıdır. Ne kabine revizyonu ile ne birkaç kişinin istifası ile AKP'nin ve Erdoğan'ın düzlüğe çıkma imkanı kalmamıştır. Bu yolsuzlukların, hırsızlıkların üzerinin örtülmesine, ülkemizi çetelerin, karanlık güçlerin yönetmesine izin vermeyelim" dedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de yaklaşık 400 kişi, düzenlenen yürüyüşle hükümeti protesto etti. Kalabalık yürüyüş sırasında Halkbank şubesini de yumurtalar fırlattı.

Akşam saatlerinde Köprübaşı semti çarşı tramvay durağı önünde toplanan kalabalık, teypten Aşık Mahzuni Şerif 'in 'Yuh Yuh' türküsünü çaldı. Daha sonra 'Bakanlar yetmez hükümet istifa' ve 'Bu pisliği cemaat değil halk temizler' yazılı pankartlar açan kalabalık Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark önüne doğru yürüyüşe geçti. Sık sık 'Hükümet istifa' ve 'Hırsız var' şeklinde sloganlar atan kalabalık Üniversite Caddesi'nde bulunan Halkbank şubesini yumurta yağmuruna tuttu. Yumurtaların kırıldığı camlara afişler de asan eylemciler daha sonra yürüyüşlerini Espark önünde tamamladı.

Eğitim-sen Şube Başkanı Ender Pervane kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Daha dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyordu ki 'Asgari ücret bin lira olursa bu ülke batar.' Ama biz 11 yıldır AKP iktidarının bu ülkeyi nasıl batırdığını, talan ettiğini çok iyi biliyoruz" dedi.