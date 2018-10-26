Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, FOX ekibinin bakanlıktaki toplantıdan çıkarılmasını kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin daha önce sorularını yanıtlamadığı FOX muhabirini basın toplantısından çıkarmasıyla ilgili kınama yayımladı.

TIKLAYIN - Bakan Pakdemirli, FOX TV muhabirlerini toplantıdan çıkardı

Açıklamada, "Bakanların görevi yasak uygulamak değil, sorulan soruları engelletmeden yanıtlamaktır" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde FOX muhabiri Damla Yıldız Söken’in 300 tırlık etin ihalesiz Türkiye’ye sokulduğu iddiasıyla ilgili sorusuna Bakan Pakdemirli “Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil maskaralık” yanıtını vermişti.

TGC’nin açıklaması şu şekilde:

"Sıkıyönetim dönemlerinin vazgeçilmez uygulaması olan akreditasyon sınırlamasının yeni göreve gelen bakanların da başvurduğu yöntem olmasını hayretle karşılıyoruz.

"10 Ekim 2018’de FOX muhabiri Damla Yıldız Söken’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 300 tırlık etin ihalesiz Türkiye’ye sokulduğu iddiasıyla ilgili sorusu basın danışmanı tarafından engellendi.

"18 Ekim 2018 tarihinde Bakana aynı soruyu soran meslektaşımız Bakan Pakdemirli ‘den ‘Bunlar çok ıvır zıvır işler, 100 bin liralık ihale. Ne olacak? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil maskaralık. Gelip korsan yayın yapıyorsunuz. Size akreditasyon uygulayacağım’ yanıtını aldı.

"25 Ekim 2018 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki bir toplantıya katılan Fox TV Haber ekibi Bakan Pakdemirli’nin basın danışmanı aracılığıyla toplantıdan ve binadan dışarı çıkarttırıldı. Bakanın ve danışmanının meslektaşlarımıza yönelik bu tutumu kabul edilemez. Bakanların görevi ‘toplantı yasaklamak’ değildir, faaliyetleriyle ilgili olarak, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin sorularına yanıt vermektir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi soru sorulmasını danışmanı aracılığıyla engellettiği, meslektaşlarımızın toplantıyı izlemesini yasaklattığı için kınıyoruz. Bu çağ dışı yasakçı tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz."